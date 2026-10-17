محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجهاد ومحور ستالينجراد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات أعمال التطوير بشارع الجهاد بحي المناخ ومحور ستالينجراد، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، والتأكد من سرعة إنجاز المشروعات وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

وقد رافق المحافظ خلال التفقد المهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ، والمهندسة هويدا شميس رئيس الادارة المركزية لجهاز تعمير سيناء، والمهندسة ريهام الفلاح مدير المشروعات بجهاز تعمير سيناء ببورسعيد.

شارع الجهاد.. إنجاز 70% من الأعمال

تفقد محافظ بورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجهاد بحي المناخ، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال نحو 70% واطلع على مستجدات التنفيذ في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالشوارع والمناطق السكنية وتحسين المظهر الحضاري.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء بالتوازي مع استكمال باقي الأعمال مع تكثيف الجهود للانتهاء من المشروع في أقرب وقت مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

كما تفقد المحافظ الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع الجهاد لمتابعة مستوى الأعمال بها والوقوف على احتياجاتها بما يضمن تحقيق تطوير متكامل للمنطقة وعدم الاقتصار على الشارع الرئيسي فقط.

وتقترب أعمال تركيب بلاطات الإنترلوك من الانتهاء بما يسهم في رفع كفاءة الشوارع وتحسين المظهر العام للمنطقة وتيسير حركة المواطنين.

محور ستالينجراد.. توجيهات بتسريع معدلات التنفيذ

كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون مستجدات أعمال التطوير بمحور ستالينجراد، وتشمل الأعمال، وفق لمراحل التنفيذ السابقة تطوير البنية الأساسية للطريق، حيث سبق الانتهاء من أعمال الحفر وطبقة الأساس، إلى جانب تنفيذ أعمال البلدورات وبالوعات الأمطار، تمهيدا لاستكمال أعمال رفع الكفاءة.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يسهم في تحسين كفاءة الطريق وتيسير الحركة المرورية.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار الجولات الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير بمختلف الأحياء والوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، مع توجيه الجهات المعنية بسرعة تذليل أي معوقات بما يضمن إنجاز الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.