شهد مركز شباب القابوطي بحي الضواحي فى بورسعيد تنفيذ فعاليات مبادرة «مصر في عيوننا»، التي تنفذها مؤسسة مرڤت سلطان للأعمال الخيرية، لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار، وتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، والدكتور محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان هارون، مدير مديرية الشؤون الصحية، في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية والمؤسسات المشاركة لدعم المبادرات الطبية التي تستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين في أماكن تواجدهم.

محافظ بورسعيد يتفقد تنفيذ مبادرة «مصر في عيوننا» لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار بمركز شباب القابوطي

وتتضمن المبادرة إجراء المسح الطبي للعيون، والكشف على المواطنين، وتوفير العلاج والنظارات الطبية وفقًا للحالات التي تستدعي ذلك، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لمشكلات الإبصار، والحد من مضاعفاتها، وتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين، خاصة غير القادرين على تحمل تكاليف الفحوصات والعلاج.

وتأتي المبادرة ضمن الجهود المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الرعاية الصحية، ونشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عن أمراض العيون، وتقديم الدعم الطبي للفئات الأولى بالرعاية، من خلال الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية.

واكدت محافظة بورسعيد استمرار دعمها للمبادرات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية، وتعزز التكامل بين مختلف الجهات لخدمة المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم.