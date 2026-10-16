ترأس محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم، وفد تعليم بورسعيد؛ لتقديم واجب العزاء لأسرة الطالب آدم محمد الأحمدي.

جاء ذلك بتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

وكيل تعليم بورسعيد يقدم واجب العزاء لأسرة الطالب آدم محمد الأحمدي

وقدم مدير المديرية، واجب العزاء، إلى “محمد الأحمدي” والد الطالب “آدم”، المقيد بالصف الثاني بمدرسة العاشر من رمضان الإعدادية بنين، وذلك في سرادق العزاء المقام بمحل سكنه، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته للأسرة الكريمة.

رافق وكيل تعليم بورسعيد لتقديم واجب العزاء، أحمد تاج الدين مدير إدارة الزهور التعليمية، رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.