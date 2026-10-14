تعليم بورسعيد ينعي طالب مدرسة العاشر ويطالب بتوخي الحذر فى تناقل المعلومات

نعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمود بدوي مدير المديرية، وفاة الطالب أدم محمد الأحمدي المقيد بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة العاشر من رمضان الإعدادية.

وقدمت مديرية التربية و التعليم، خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة طالب بورسعيد، راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تعليم بورسعيد ينعي طالب مدرسة العاشر و يطالب بتوخي الحذر فى تناقل المعلومات



وأكدت المديرية، أن ما يثار على صفحات التواصل الاجتماعي من منشورات أو أقاويل أو غيرها فيما يخص هذه الواقعة، ما هي الا مجرد تكهنات وافتراضات، وأن الموضوع قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة منذ عدة أيام.





واهابت المديرية الجميع توخي الحذر فيما يتم تداوله من معلومات على صفحات التواصل الاجتماعي وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية بشأن هذه الواقعة.