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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: ترك مساحات كافية لمرور سيارات الطوارئ مش مجرد التزام مروري لكنه تصرف مسؤول

معًا نحافظ على بورسعيد.. ثانية إهمال ممكن تعطل وصول النجدة!
معًا نحافظ على بورسعيد.. ثانية إهمال ممكن تعطل وصول النجدة!
محمد الغزاوى

ناشد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد المواطنين في إطار جهود محافظة بورسعيد لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ السلوكيات الإيجابية، ضرورة تجنب الوقوف العشوائي، خاصة أمام المستشفيات ومداخل الشوارع والمناطق السكنية، بما يضمن عدم إعاقة حركة سيارات الإسعاف والحماية المدنية خلال توجهها للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشدد محافظ بورسعيد على أن إتاحة الطريق أمام سيارات الطوارئ تمثل مسؤولية إنسانية ومجتمعية، إذ إن أي عائق مروري قد يؤثر على سرعة وصول فرق الإنقاذ إلى من يحتاجون إليها، وهو ما يستلزم تعاون الجميع والحرص على عدم غلق المداخل أو إعاقة حركة المرور في الشوارع.

معًا نحافظ على بورسعيد.. ثانية إهمال ممكن تعطل وصول النجدة!

ودعا محافظ بورسعيد المواطنين إلى الالتزام بالأماكن المخصصة للانتظار، واحترام مداخل ومخارج المنشآت الحيوية، والتحلي بالمسؤولية عند استخدام الطريق، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وسهولة تحرك سيارات الطوارئ وقت الحاجة.

محافظة بورسعيد بورسعيد محافظ بورسعيد المستشفيات

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