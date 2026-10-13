محافظ بورسعيد يستقبل وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمناقشة المخطط الاستراتيجي للمحافظة

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وفد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بمشاركة عدد من الخبراء الاستراتيجيين، لمناقشة المخطط الاستراتيجي للمحافظة، واستعراض الرؤية التنموية المستهدفة حتى عام 2035.

كما ترأس اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة اجتماعًا مع وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لمناقشة المشروعات التنموية المقترحة على أرض بورسعيد وبحث محاور التنمية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها المحافظة.

مناقشة محاور التنمية المستقبلية ببورسعيد وتحديد أولويات المشروعات بما يدعم التنمية العمرانية والاقتصادية بالمحافظة

جاء ذلك بحضور المهندسة نرمين نشأت مدير ادارة التخطيط العمرانى، ورؤساء الأحياء بالمحافظة.

وتناول الاجتماع المشروعات المقترحة في عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، إلى جانب مناقشة الرؤية المستقبلية للتنمية بالمحافظة، بما يسهم في تحديد مسارات التوسع التنموي وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأكد المحافظ علي اهمية التنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والخبراء المتخصصين للوصول إلى مخطط استراتيجي يعكس احتياجات بورسعيد وإمكاناتها، ويدعم تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية وتحقيق مستهدفات الرؤية التنموية للمحافظة حتى عام 2035.