قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة .. الرابط والفئات المستحقة
ترامب يتوعد إيران: ستدفع الثمن.. وقرار أمريكي بشأنها خلال وقت قريب جدًا
من الحفظ إلى الإبداع.. كيف تغير مبادرة وزارة الاتصالات وجوجل طريقة مذاكرة طلاب الجامعات؟
العدل اليمنية: الحوثيون يستولون على الموارد النفطية ويبيعونها في السوق السوداء
مجلس الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة
مهاجما إيران والفصائل المسلحة في اليمن.. ترامب: طهران دولة فاشلة وقرار أمريكي مرتقب
ترامب يتوجه إلى كنتاكي السبت المقبل ضمن جولة انتخابات التجديد النصفي
روسيا تدعو الصين إلى الاستثمار في البُنى التحتية لقطاع السياحة والفنادق
ثابتة بدون تغيير.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
موعد مباراة برشلونة وجالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا
بدر عبد العاطي يلتقي أبناء الجالية المصرية في تايلاند ويؤكد استمرار رعاية مصالحهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمناقشة المخطط الاستراتيجي للمحافظة

مناقشة محاور التنمية المستقبلية ببورسعيد وتحديد أولويات المشروعات بما يدعم التنمية العمرانية والاقتصادية بالمحافظة
مناقشة محاور التنمية المستقبلية ببورسعيد وتحديد أولويات المشروعات بما يدعم التنمية العمرانية والاقتصادية بالمحافظة
محمد الغزاوى

 استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وفد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بمشاركة عدد من الخبراء الاستراتيجيين، لمناقشة المخطط الاستراتيجي للمحافظة، واستعراض الرؤية التنموية المستهدفة حتى عام 2035.

كما ترأس اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة اجتماعًا مع وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لمناقشة المشروعات التنموية المقترحة على أرض بورسعيد وبحث محاور التنمية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها المحافظة.

مناقشة محاور التنمية المستقبلية ببورسعيد وتحديد أولويات المشروعات بما يدعم التنمية العمرانية والاقتصادية بالمحافظة

جاء ذلك بحضور المهندسة نرمين نشأت مدير ادارة التخطيط العمرانى، ورؤساء الأحياء بالمحافظة.

وتناول الاجتماع المشروعات المقترحة في عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، إلى جانب مناقشة الرؤية المستقبلية للتنمية بالمحافظة، بما يسهم في تحديد مسارات التوسع التنموي وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأكد المحافظ علي اهمية التنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والخبراء المتخصصين للوصول إلى مخطط استراتيجي يعكس احتياجات بورسعيد وإمكاناتها، ويدعم تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية وتحقيق مستهدفات الرؤية التنموية للمحافظة حتى عام 2035.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التخطيط العمراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

مصر على خريطة الذكاء الاصطناعي.. أين نقف في سباق التكنولوجيا العالمي؟.. م. إبراهيم الغرباوي يوضح

مصر على خريطة الذكاء الاصطناعي.. أين نقف في سباق التكنولوجيا العالمي؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. انخفاض الحرارة ليلًا والصغرى في القاهرة 20 درجة

زراعات

أستاذ اقتصاد يوضح أهمية ومفهوم الزراعات التعاقدية

بالصور

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

فيديو

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد