بورسعيد.. الانتهاء من 90% من أعمال تطوير منطقة منخفض التكاليف ببورفؤاد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية موسعة بمدينة بورفؤاد، سير العمل بمشروعات تطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية، للوقوف على معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة سمر موافي، رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بالديوان العام.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة "منخفض التكاليف" ببورفؤاد .

وخلال الجولة، تفقد محافظ بورسعيد سير أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة منخفض التكاليف بمدينة بورفؤاد، والتي تضم 8 عمارات سكنية، حيث تابع مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز، واطلع على الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة، والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 90%

وتشمل أعمال التطوير طلاء واجهات العمارات السكنية، وتغيير شبكات ونوازل الصرف الصحي، ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات، إلى جانب تطوير منظومة الإضاءة العامة والمسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتوفير بيئة سكنية أفضل للمواطنين

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، تمهيدًا للانتهاء من مشروع تطوير منطقة منخفض التكاليف وتسليمه خلال شهر بحد أقصى، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال وفق التوقيتات المحددة.

وفي سياق متصل، تفقد محافظ بورسعيد أعمال رفع الكفاءة والتطوير بمنطقة أبو بكر الصديق بمدينة بورفؤاد، حيث أبدى استياءه من بطء معدلات التنفيذ وعدم تحقيق المستهدف من الأعمال بالسرعة المطلوبة.

ووجه المحافظ إنذارًا شديد اللهجة إلى شركة المقاولات المنفذة، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود لإنجاز الأعمال في أسرع وقت، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أنه في حالة استمرار بطء التنفيذ وعدم تحسن معدلات الإنجاز، سيتم إسناد الأعمال إلى شركة أخرى لضمان سرعة الانتهاء من المشروع وتحقيق المستهدف منه

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات التطوير بمختلف المناطق السكنية، وعدم التهاون مع أي تقصير في التنفيذ، بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات والارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية، وتحقيق نقلة ملموسة في مستوى الحياة اليومية للمواطنين