بورسعيد.. حملة لازالة الإشغالات والتعديات بمنطقة عمرو بن العاص

ترأس فوزي الوالي رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد ، أعمال الحملة المكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بمنطقة عمرو بن العاص ، السكنية الواقعة في نطاق الحي، وتم التنبيه على اصحاب الاشغالات والتعديات بعدم التعدي على حرمة الطريق .

أسفرت الحملة عن مصادرة عدد واحد ترابيزة بلياردو وعدد واحد عربة يد خشبية ، وإزالة عدد من الاشغالات والتعديات ، والتنبيه علي أصحابها بعدم وضعها مرة اخرى .

من جانبه أكد رئيس الحي ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق القانون ولا تهاون مع المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والاستجابة الفورية لشكواهم وحلها.