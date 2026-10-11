محافظ بورسعيد يضبط سيارة تسير عكس الاتجاه.. ويوجه إدارة المرور باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة

رصد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سيارة تسير عكس الاتجاه، في مخالفة مرورية خطيرة تهدد سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق، وتنذر بوقوع حوادث قد تعرض الأرواح للخطر.

وعلى الفور، وجه محافظ بورسعيد إدارة مرور بورسعيد، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والرادعة تجاه قائد السيارة المخالف، مؤكدًا ضرورة التعامل الحاسم مع الواقعة وعدم التهاون مع مثل هذه السلوكيات التي تمثل انتهاكًا لقواعد المرور وتهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين.

محافظ بورسعيد: لن نتهاون مع أي مخالفة مرورية تهدد حياة المواطنين

وشدد المحافظ على أن مخالفة الاتجاهات المرورية ليست مجرد تجاوز للقواعد، بل سلوك غير مسؤول قد يؤدي إلى حوادث خطيرة ويعرض حياة المواطنين للخطر، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بقواعد وآداب المرور، واحترام الضوابط المنظمة لحركة السير، والتصدي بكل حزم لأي ممارسات من شأنها تهديد سلامة المواطنين أو تعريض مستخدمي الطريق للخطر

ووجه محافظ بورسعيد رسالة حاسمة، بضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المرورية وعدم مخالفتها تحت أي ظرف، حفاظًا على الأرواح والممتلكات وضمانًا لسلامة الجميع، مؤكدًا أن احترام القانون والالتزام بقواعد السير مسؤولية مجتمعية لا يجوز التهاون فيها