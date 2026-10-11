محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة «بلال بن رباح»

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة «بلال بن رباح» بنطاق حي الزهور، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير بالمناطق السكنية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري.

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الاسكان.

تطوير شامل لـ168 عمارة سكنية.. يشمل الطرق والرصف والإنارة وطلاء الواجهات وتطوير المسطحات الخضراء

واطلع محافظ بورسعيد على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالمنطقة، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة 168 عمارة سكنية، وتتضمن أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة، وطلاء واجهات العمارات، وتطوير المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين البيئة السكنية والارتقاء بالمظهر العام للمنطقة.

وخلال الجولة، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بدهان واجهات العمارات بلون موحد، بما يحقق التنسيق البصري والتناسق بين المباني، ويضفي مظهر حضاري موحد على المنطقة، في إطار خطة التطوير الشاملة التي تستهدف تحسين الصورة البصرية للمناطق السكنية.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد وأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، ومواصلة المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ، بما يضمن تحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين من أعمال التطوير.