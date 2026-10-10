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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زهور بورسعيد يشن حملة للتصدي للمخالفات التنظيمية بمنطقة التعاونيات

بقيادة "الوالي".. زهور بورسعيد يشن حملة للتصدي للمخالفات التنظيمية بمنطقة التعاونيات
بقيادة "الوالي".. زهور بورسعيد يشن حملة للتصدي للمخالفات التنظيمية بمنطقة التعاونيات
محمد الغزاوى

شن حي الزهور حملة بمحافظة بورسعيد ميدانية للتصدي للمخالفات التنظيمية بمنطقة التعاونيات، بتكثيف الحملات الرقابية والتعامل الحاسم مع المخالفات، وفرض الانضباط بالشوارع، والحفاظ على حرمة الطريق.

قاد الحملة فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، حيث استهدفت رصد المخالفات التنظيمية والتعامل الفوري معها.

وأسفرت عن مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن عدم تكرار المخالفات وردع كل من يخالف القوانين واللوائح المنظمة.

بقيادة “الوالي”.. زهور بورسعيد يشن حملة للتصدي للمخالفات التنظيمية بمنطقة التعاونيات 

من جانبه، أكد فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، استمرار تنفيذ الحملات الموسعة بمختلف مناطق الحي وشوارعه، في إطار خطة متكاملة لإعادة الانضباط إلى الشارع والتصدي لكافة صور المخالفات التنظيمية.

وشدد رئيس الحي على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات على حرمة الطريق، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومواصلة الجهود الميدانية للحفاظ على المظهر الحضاري للحي وتحقيق السيولة والانضباط بالشوارع، بما يحقق الصالح العام ويلبي مطالب المواطنين.

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