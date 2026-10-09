محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لأكثر من 100 مشروع بمختلف القطاعات

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي لأكثر من 100 مشروع بمختلف القطاعات، للوقوف على مستجدات الأعمال ومعدلات الإنجاز، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة

وتواصل بورسعيد تنفيذ خطة متكاملة للتطوير تشمل العديد من القطاعات الحيوية، من بينها البنية التحتية والطرق والخدمات العامة، فضلًا عن تطوير الحدائق والميادين والمناطق السكنية، بما يعزز كفاءة المرافق ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويترجم جهود التنمية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

محافظ بورسعيد: جهود مكثفة لتسريع تنفيذ أكثر من 100 مشروع تنموي وخدمي بمختلف القطاعات

واطلع المحافظ على التقارير الدورية الخاصة بمعدلات التنفيذ ومراحل العمل المختلفة، إلى جانب رصد أبرز التحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات، موجهًا بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل، والتعامل الفوري مع أي معوقات، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المقررة، لضمان تنفيذ المشروعات بالشكل الذي يحقق المستهدف منها.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار العمل على قدم وساق للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى اقتراب افتتاح عدد من المشروعات ودخولها الخدمة، بالتوازي مع إعداد أجندة لافتتاح مجموعة من المشروعات الكبرى بالتزامن مع احتفالات بورسعيد بعيدها القومي، بما يعكس ما تشهده المحافظة من جهود متواصلة في مختلف مسارات التنمية.