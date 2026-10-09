اضطراب بدرجة الوعي.. إصابة طفل في حادث سير بـ بورسعيد | تفاصيل

أُصيب الطفل مصطفى السيد محمد السمان، 10 سنوات، في حادث سير بالحي الإماراتي بمحافظة بورسعيد، ما أسفر عن إصابته باشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واضطراب بدرجة الوعي.

اضطراب بدرجة الوعي.. إصابة طفل في حادث سير بإماراتي بورسعيد | تفاصيل

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع الطفل المصاب ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة ملابسات الحادث.