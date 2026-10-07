محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة المسلة ميدان الشهداء بحي الشرق

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية، أعمال تطوير حديقة المسلة «ميدان الشهداء» بحي الشرق، أحد أبرز المعالم التاريخية والحضارية بالمحافظة، بحضور المهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات

وتجرى أعمال التطوير على مساحة نحو 33 ألف متر مربع، وتشمل رفع كفاءة وتنسيق مختلف مكونات الحديقة، مع الحفاظ على هويتها التاريخية، وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة أشجار الأكاسيا، وتطوير مناطق الجلوس والبرجولات.

33 ألف متر تتزين .. تطوير شامل لحديقة المسلة استعدادًا لافتتاحها في عيد بورسعيد القومي

كما تتضمن الأعمال تنفيذ كراسي ديكورية مزودة بإضاءة LED، وممرات للمشاة من الإنترلوك الرخامي، ونافورة راقصة، إلى جانب تطوير العناصر التاريخية بالموقع، وفي مقدمتها تمثال الفريق عبد المنعم رياض، بما يليق بقيمته التاريخية

ووجه المحافظ بتركيب 32 مظلة بالميدان لحماية المواطنين من أشعة الشمس والأمطار، مع بدء أعمال الإنارة خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا ضرورة سرعة استكمال جميع الأعمال وفق أعلى معايير الجودة. مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني وسرعة إنهاء الأعمال، استعدادًا لافتتاح الحديقة في 23 ديسمبر المقبل بالتزامن مع أعياد بورسعيد.

ويأتي تطوير حديقة المسلة في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على أحد أهم الرموز التاريخية للمدينة، وتقديمه بصورة حضارية تجمع بين أصالة التاريخ وجودة التطوير، بما يعزز من قيمة المكان كمتنفس حضاري للمواطنين ومقصد سياحي داخل بورسعيد