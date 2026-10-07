جهود متواصلة لمديريات بورسعيد في مختلف القطاعات.. متابعة ميدانية للخدمات الصحية

تواصل مختلف المديريات والجهات التابعة بمحافظة بورسعيد تنفيذ خطط العمل والبرامج الخدمية والتوعوية والتنموية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود بناء الإنسان، وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

الرعاية الصحية.. مرور مفاجئ على مستشفى السلام لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات

واصل الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العمل داخل المنشآت الصحية، من خلال مرور مفاجئ على مستشفى السلام بورسعيد، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

ورافقه خلال المرور الدكتور أحمد صبري، نائب مدير مستشفى السلام بورسعيد، حيث شملت الجولة تفقد العيادات الخارجية ومكاتب التسجيل، لمتابعة معدلات التردد والعمل على تيسير حركة المنتفعين وتقليل زمن الانتظار، إلى جانب تفقد أقسام الطوارئ ومتابعة إجراءات التعامل مع الحالات الحرجة، والتأكد من انتظام تواجد الفرق الطبية والتمريضية وجاهزية الأطقم على مدار الساعة.

كما تابع مدير عام الفرع توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وشدد على الالتزام بمعايير الجودة وإجراءات مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن سلامة المريض ورضاه عن الخدمة تأتي في مقدمة أولويات منظومة الرعاية الصحية.

كما حرص على التواصل المباشر مع عدد من المرضى والمنتفعين للاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة، في إطار المتابعة المستمرة ورفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة.

المجلس القومي للسكان.. شراكة بين التعليم والأوقاف لتعزيز الوعي وبناء الإنسان

وفي إطار جهود تعزيز الوعي المجتمعي والارتقاء بالخصائص السكانية، نفذ فرع المجلس القومي للسكان ببورسعيد، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف، ندوة توعوية بمجمع مدارس محمد السيد الرسمية، ضمن مبادرة «أخلاقنا مستقبل وطن».

وجاءت الفعالية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف العام على المجلس القومي للسكان، وبرعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبمشاركة الأستاذة هالة حنيدق، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان ببورسعيد، وعدد من القيادات والمسئولين بقطاعي التعليم والأوقاف.

وشهد اللقاء استقبال شيماء صبح، مدير مجمع مدارس محمد السيد الرسمية، لهالة حنيدق، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان ببورسعيد، وفضيلة الشيخ عبد الوهاب مصباح، ومريم العربي، رئيس قسم إدارة التنمية المستدامة بإدارة شرق التعليمية، ونيفين الحطاب، بإدارة التنمية المستدامة، وبحضور الدكتورة عبير العشري، قسم التعلم النشط بإدارة شرق التعليمية، وعدد من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بالمجمع.

وافتتحت هالة حنيدق الندوة بالتعريف بالمجلس القومي للسكان ودوره في رفع الوعي الديني والأخلاقي والارتقاء بالخصائص السكانية، مؤكدة أهمية الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المؤسسات التعليمية في الوصول إلى الطلاب وأسرهم والمجتمع المحيط، بما يدعم جهود نشر الثقافة السكانية والصحية وتعزيز المفاهيم الإيجابية المرتبطة ببناء الأسرة.

كما تناول فضيلة الشيخ عبد الوهاب مصباح عددًا من الموضوعات المتعلقة بمكارم الأخلاق، واحترام وتقدير المعلم، وبر الوالدين، والثقة بالنفس واحترام الآخرين، إلى جانب التوعية بمخاطر التنمر والعنف والسلوكيات الخاطئة، مع فتح باب الحوار والمناقشة والرد على استفسارات الطلاب والطالبات.

وأكدت الفعالية أهمية تكامل الدور التعليمي والديني والمجتمعي في تقديم رسائل توعوية تسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز السلوكيات الإيجابية وبناء وعي مستدام لدى النشء.

الشئون الصحية.. تنفيذ خدمات المبادرات الرئاسية بديوان المديرية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

وفي إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نفذت مديرية الشئون الصحية ببورسعيد فعاليات المبادرات الرئاسية الصحية بديوان عام المديرية، تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتورة إيمان هارون، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد.

وشهدت الفعاليات مشاركة الدكتورة إيمان هارون، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إلى جانب العاملين بديوان المديرية، حيث تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، إلى جانب تقديم التوعية الصحية والتأكيد على أهمية الكشف المبكر والاطمئنان على الحالة الصحية.

وجاء تنفيذ الفعاليات بتنسيق الدكتور أحمد العناني، مدير إدارة تنظيم الأسرة، والدكتور عمرو الطوخي، المنسق العام للمبادرات، وبمشاركة فرق العمل المعنية.

الزراعة.. متابعة حصاد حقل إرشادي ضمن مشروع ترشيد استخدام مياه الري

وفي القطاع الزراعي، واصلت مديرية الزراعة ببورسعيد أعمال المتابعة الميدانية للمحاصيل الزراعية، في ضوء توجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتكليف من المهندس صالح فرغلي، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، وبمتابعة مدير إدارة الإرشاد الزراعي.

وشملت المتابعة حضور حصاد أحد الحقول الإرشادية ضمن برنامج ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية للموسم الزراعي 2026، لمحصول الأرز بجنوب بورسعيد بمركز الاستصلاح، وذلك بحضور المهندس أخصائي المحصول بالمديرية، وممثلي المنطقة الإحصائية ببورسعيد.

ويبلغ إجمالي المساحات التي تم تسويتها بالليزر وزراعتها ضمن البرنامج نحو 307 أفدنة بالمراكز الزراعية، ومنها الاستصلاح والضواحي وشباب الخريجين، فيما تواصل المنطقة الإحصائية أعمال تقدير الإنتاجية.

وتأتي هذه الجهود استكمالًا للنتائج المحققة خلال المواسم الزراعية السابقة لمشروع ترشيد استخدام مياه الري، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية في زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية في زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية.

التربية والتعليم: تكريم المشاركين في مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، أقامت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد حفل تكريم المعلمين المشاركين في النسخة الثالثة من مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتعليمات محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم.

وشهدت الفعاليات حضور إيهاب عبد المقصود، مدير عام الشئون التنفيذية، نائبًا عن مدير المديرية، ووليد أبو زيد، مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين ببورسعيد، إلى جانب عدد من قيادات التعليم وأعضاء لجنة التقييم والمشاركين في المسابقة.

وشهدت المسابقة مشاركة 56 معلمًا ومعلمة تقدموا بـ 28 مشروعًا، بما عكس تنوع الأفكار والممارسات التعليمية وقدرة معلمي بورسعيد على الابتكار والتطوير.

كما شهد الحفل تكريم لجنة التقييم ومنسقي الإدارات التعليمية، تقديرًا لجهودهم في تقييم المشروعات ومتابعة المشاركين ودعمهم خلال مراحل المسابقة، إلى جانب تكريم المعلمين المشاركين تقديرًا لما قدموه من تجارب ومشروعات تعليمية متميزة.

وتأتي المسابقة في إطار دعم المعلمين وتشجيعهم على تطوير ممارساتهم المهنية وتحويل الأفكار التعليمية إلى مشروعات وتجارب قابلة للتطبيق والاستفادة.

الشباب والرياضة.. انطلاق منافسات بطولة السوبر لكرة الجرس بالمدينة الرياضية

وشهدت المدينة الرياضية ببورسعيد انطلاق منافسات بطولة السوبر لكرة الجرس، بمشاركة عدد من اللاعبين، وسط أجواء رياضية ومنافسات قوية، في إطار دعم الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لإظهار قدراتهم.

وحضر فعاليات البطولة محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وخالد النحلة، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمود حسن، المشرف العام على المدينة الرياضية، وهشام يحيى.

وأكد مدير عام المديرية أهمية دعم مختلف الأنشطة والبطولات الرياضية، باعتبارها فرصة لاكتشاف المواهب وصقل مهارات اللاعبين وتعزيز روح المنافسة والانتماء والالتزام الرياضي.

التضامن الاجتماعي.. استمرار لجان تظلمات بطاقات الخدمات المتكاملة

وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين، واصلت مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد أعمال لجان تظلمات بطاقات الخدمات المتكاملة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

وترأس مسلم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، لجنة التظلمات الخاصة بالإعاقة الحركية، بحضور الدكتور حسام الحديدي، استشاري طب العظام، وحنان عبد القادر، مدير إدارة التأهيل، وفريق العمل بالإدارة.

وتختص اللجنة بفحص تظلمات المواطنين والبت فيها وفقًا للضوابط والمعايير المقررة، بما يسهم في سرعة حسم الطلبات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتعزيز حصولهم على الخدمات المستحقة.