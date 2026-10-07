22 لاعبًا في قائمة «المصري» لمباراة سيراميكا كليوباترا .. أحمد سامي يُعلن الأسماء

أعلن الكابتن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الاول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة لخوض مباراته بالجولة الأولى من مسابقة كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر اقامتها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد.



22 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا

وضمّت القائمة المصري 22 لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

ل​حراسة المرمى: ​محمود حمدي ، ​عصام ثروت ، ​محمد سيحا.

لخط ​الدفاع: ​كريم العراقي ، ​باهر المحمدي ، ​محمد هاشم

​عبد الوهاب نادر ، ​مصطفى العش ، محمد شكري.

لخط الوسط : ​محمد مخلوف ، ​حسين فيصل ، ​يوسف الجوهري ، ​أحمد القرموطي ، ​ياسين الملاح ، ​خير الدين طوال ، ​عبد الرحيم دغموم ، ​حسن علي ، ​عبد الله الزباني ، ​محمود حمادة.

لخط ​الهجوم: ​محمد الشامي ، ​علي سليمان ، ​منذر طمين.