قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف ودع نجوم الأرجنتين ليونيل ميسي في ليلة «الوداع الكبير»؟
رئيس جامعة الأزهر: التعليم أحد أهم جسور التواصل مع شعوب أفريقيا
12 لاعبا يغيبون عن قائمة الأهلي لمواجهة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر
قائد القوات الجوية الأسبق يكشف دور طيران الاستطلاع في حرب أكتوبر
ليه فلوس ياخدها.. شوبير يحذر الزمالك من أزمة مستحقات حسام عبدالمجيد
مي عبد الحميد: أكثر من 50% من مستفيدي "سكن لكل المصريين" يتعاملون مع البنوك لأول مرة
شوبير عن غياب رضا سليم: هل مفيش قناعات من عموتة باللاعب؟
أوهم ضحايا بقدرته على إلحاق ذويهم بالكليات العسكرية.. القبض على نصاب بالقاهرة
وزيرة الإسكان تعتمد تحديث معايير تصميم المستشفيات والمنشآت الصحية
مخدرات أون لاين.. القبض على شخص يروج لبيع الأيس على السوشيال ميديا
53 عاما على حرب أكتوبر.. العميد محمد الغزالي يكشف لـ "صدى البلد" أسرار لأول مرة عن رحلته مع استجواب الأسرى الإسرائيليين
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 300 ويوجه برفع معدلات الإنتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بورسعيد يضبط مخزنًا غير معلن بحي الزهور.. والتحفظ على 180 كجم لانشون مجهول المصدر

سلامة الغذاء وحماية المواطن.. مسؤولية لا تقبل التهاون
سلامة الغذاء وحماية المواطن.. مسؤولية لا تقبل التهاون
محمد الغزاوى

واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة بورسعيد جهودها لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع المتداولة وحماية حقوق المستهلكين.

جاء ذلك في إطار استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت ومخازن تداول السلع الغذائية، وتنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتوجيهات الأستاذ محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة أماني مسعد صقر، وكيل المديرية.

 ضبط مخزن غير معلن بحي الزهور وبداخله 180 كجم لانشون

وتمكنت الحملة الرقابية التابعة لإدارة تموين غرب بورسعيد، بمنطقة شباب المدينة بحي الزهور، من ضبط مخزن غير مُعلن عنه لممارسة نشاط تداول السلع الغذائية، حيث عُثر بداخله على كمية من منتجات اللحوم المصنعة «لانشون زيتون» دون مستندات مؤيدة لحيازتها وتداولها.

وبالفحص، تبين وجود 10 كراتين من لانشون الزيتون، بداخل كل كرتونة 6 قوالب، بوزن 3 كجم للقالب الواحد، بإجمالي 60 قالبًا وبوزن قدره 180 كجم.

كما تبين أن تاريخ إنتاج المضبوطات 27 سبتمبر 2026، وتبلغ مدة صلاحيتها 4 أشهر، مع عدم وجود المستندات المؤيدة لحيازة وتداول الكميات المضبوطة، وتم إثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات في مكان الضبط، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأن كيفية التصرف فيها، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وجاءت الحملة بقيادة الأستاذ هاني شاكر، مدير إدارة تموين غرب بورسعيد، والأستاذ حاتم ماهر، رئيس الرقابة.

 ضبط 5 مخابز مخالفة وتحرير 6 تقارير ومحاضر

وفي إطار استمرار الرقابة على المخابز، تمكنت الحملة من ضبط 5 مخابز مخالفة، حيث تم تحرير 5 تقارير خبز ناقص الأوزان القانونية، بالإضافة إلى تحرير محضر واحد لعدم وجود ميزان حساس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

 الرقابة تمتد إلى أماكن التخزين ومصادر السلع

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت ومخازن تداول السلع، وعدم الاكتفاء بالرقابة على منافذ البيع فقط، بما يضمن إحكام الرقابة على مراحل تداول السلع والتأكد من وجود المستندات والبيانات التي تثبت مصدرها.

كما شددت المديرية على أهمية التأكد من أن السلع الغذائية يتم تداولها من خلال أماكن معلنة ومستوفية للاشتراطات القانونية، بما يحافظ على سلامة الغذاء ويحمي حقوق المستهلكين.

 سلامة الغذاء وحماية المواطن.. مسؤولية لا تقبل التهاون، والرقابة مستمرة على الأسواق ومخازن تداول السلع.

📞 للإبلاغ عن أي مخالفة:

☎️ 19588 – جهاز حماية المستهلك
📞 16528 – منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
🌐 www.shakwa.eg
📱 عبر تطبيق «في خدمتك»

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد التموين والتجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة قبل انتهاء الأذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الذهب

تجاوز الـ 49 ألف جنيه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

تصدير البيض لألمانيا

لأول مرة في تاريخها .. مصر تتفاوض لبدء تصدير البيض البلدي إلى ألمانيا

مطار عدن الدولي

إلغاء هبوط رحلة قادمة من القاهرة.. «النقل اليمنية»: إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين بعد هجوم حوثي

ترشيحاتنا

ميسي

حكاية لاتنسي.. برشلونة يودع ميسي : صنع التاريخ في كل خطوة مع منتخب الأرجنتين

شوبير

شوبير مهاجما معتمد جمال قبل لقاء زد: مريض في المباراة وسليم بالتمرين

سلة الزمالك

لاعبو سلة الزمالك يرفضون السفر للمشاركة في بطولة دمشق الدولية

بالصور

ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب

ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب
ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب
ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب

استغنى عن الصينية والفرن.. طريقة عمل كوسة بالحلة

طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة

فستان غير تقليدي.. أمينة خليلي تثير الجدل بصورها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد