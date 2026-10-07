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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد بدء المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناة الاتصال

استكمال تطوير كورنيش قناة الاتصال بطول 1.2 كم وعرض متغير من 12 إلى 37 مترًا
استكمال تطوير كورنيش قناة الاتصال بطول 1.2 كم وعرض متغير من 12 إلى 37 مترًا
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، بدء المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناة الاتصال بحي الضواحي، بدايةً من كوبري النقل القديم وحتى مسجد الصديق، وذلك في إطار مشروعات التطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور و المناطق الحيوية و الخدمية بالحي

استكمال تطوير كورنيش قناة الاتصال بطول 1.2 كم وعرض متغير من 12 إلى 37 مترًا

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، والمهندس حسن البسيوني، مدير منطقة تعمير بورسعيد.

وتبلغ أعمال استكمال الكورنيش نحو 1.2 كيلومتر، فيما يتراوح عرض الطريق من 12 مترًا إلى 37 مترًا، وفقًا لطبيعة المسار ووجود الدورانات، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة المنطقة المحيطة

وتابع المحافظ خلال الجولة معدلات تنفيذ الأعمال الجارية، واطلع على الموقف التنفيذي للمشروع، موجهًا بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن مشروع تطوير كورنيش قناة الاتصال بأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و خلق متنفسات حضارية لأهالي الضواحي

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد قناة الاتصال

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