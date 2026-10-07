الملحن أحمد البرازيلي: قدمت أغاني لنجوم كبار في الساحة الغنائية لكنها لم تطرح حتى الآن

كشف الملحن أحمد البرازيلي عن وجود عدد كبير من الأغاني التي قدمها لنجوم كبار في الساحة الغنائية، لكنها لم تطرح حتى الآن، موضحًا أن بعض هذه الأعمال مر عليها سنوات، بينما طرحت أعمال أخرى بعد فترة طويلة من تنفيذها.

وقال خلال لقائه مع شريف بديع في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «أنا عندي أغاني مع عدد من النجوم منهم إيهاب توفيق، مصطفى قمر، هيفاء وهبي، بسمة بوسيل».

وأوضح أن أغنية «هتغيب» لمصطفى قمر استغرقت سنوات قبل طرحها، قائلا: «أغنية هتغيب، هتغيب اللي لسه نازلة من قريب، لأ ما هو، وأغنية سوبر وومان كان بقالها 4 سنين».

وأشار إلى أن هناك أعمالًا أخرى يتم طرحها سريعًا عندما يكون هناك توافق بين المطرب وصناع الأغنية، موضحًا: «فيه حاجات كتير، وفيه أغاني بقى بتتاخد على طول، بتنزل على طول، بتبقى الكيمستري بتاعتها خلاص أنا هاخدها أنزلها»