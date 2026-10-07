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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري صحة نفسية: تمرد المراهقين محاولة لإثبات الذات

فترة المراهقة
فترة المراهقة
محمد البدوي

أكد الدكتور إيهاب ماجد، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، أن تمرد المراهقين لا يمثل بالضرورة سلوكًا سلبيًا أو رغبة في مخالفة الأهل، وإنما يرتبط في كثير من الأحيان برغبة طبيعية لدى المراهق في تكوين شخصيته المستقلة وإثبات ذاته.

البحث عن صوته الخاص ورأيه المستقل

وأوضح الدكتور إيهاب ماجد، خلال حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن المراهق في هذه المرحلة يبدأ في البحث عن صوته الخاص ورأيه المستقل، ويرفض أن يظل مجرد امتداد أو «ظل» لوالديه، مشيرًا إلى أن التمرد قد يكون تعبيرًا عن احتياج المراهق إلى الشعور بالاستقلال والمساحة الشخصية.

وحذر استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري الآباء والأمهات من الاستمرار في التعامل مع أبنائهم خلال فترة المراهقة بنفس الطريقة التي كانوا يتعاملون بها معهم أثناء الطفولة، موضحًا أن فرض الأوامر والقرارات الجاهزة دون الاستماع إلى رأي المراهق قد يؤدي إلى زيادة حدة الرفض والتمرد.

التحكم الزائد والأسلوب القائم على الأوامر

وأشار إلى أن التحكم الزائد والأسلوب القائم على الأوامر المباشرة قد يدفع المراهق إلى مزيد من العناد، مؤكدًا أن رفضه لنصائح والديه لا يعني دائمًا أنه لا يريد مصلحتهما أو أنه يتعمد مخالفة الأسرة، وإنما قد يكون محاولة لإثبات شخصيته ووجوده.

تغيير طريقة تعامل الأسرة مع المراهق

وشدد ماجد على أهمية تغيير طريقة تعامل الأسرة مع المراهق، من خلال منحه مساحة مناسبة للتعبير عن رأيه والمشاركة في بعض القرارات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دور الوالدين في التوجيه ووضع الحدود المناسبة.

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