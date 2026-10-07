أحمد منير عن غيابه مؤخرا عن الساحة الفنية: مبعرفش أروح لحد أقول له عايز أشتغل

كشف الفنان أحمد منير أسباب غيابه خلال الفترة الماضية عن الساحة الفنية، سواء على مستوى الأعمال الدرامية أو الأفلام، موضحا أن طبيعة العمل في الوسط الفني تغيرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد عام 2011، إلى جانب ظهور أجيال جديدة وتغير آليات اختيار الفنانين للأعمال.

وقال خلال لقائه مع شريف بديع في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «أنا مش متعود أطلب شغل من حد، أنا ما بعرفش أروح لحد أقول له أنا عايز أشتغل أو أنا عايز أبقى معاك».

وتابع: «ما بعرفش أقول لحد صباح الفل إيه الأخبار، رشحني لحاجة، ما بعرفش أعمل ده، وساعات حتى على الفيسبوك ، ببقى عايز أعمل لحد أقول له مبروك، فأقول لأ، يفهم إن أنا باقول له مبروك إن إنت داخل شغل».

وأشار إلى أن علاقاته داخل الوسط الفني لم تكن تمنعه من التواصل مع أصدقائه، لكنه لم يكن يستطيع مطالبتهم بالعمل، موضحًا: «ما بعرفش أقول لحد من صحابي، مع إن أصحابي أغلبهم يعني أنا اشتغلت معاهم كلهم، بس ما ينفعش أقول لحد أنا عايز، أنا موجود يعني»