بجدارية 20 مترا و100 لوحة فنية.. الأزهر يختتم مشاركته في معرض الثقافات العسكرية ببانوراما أكتوبر

اختتم الأزهر الشريف مشاركته المتميزة في فعاليات المعرض السنوي التاسع عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2026م»، الذي نظمته هيئة البحوث العسكرية بوزارة الدفاع ببانوراما حرب أكتوبر، تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بإشراف ومتابعة من الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر ورئيس مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وشهد المعرض حفلًا ختاميًّا موسعًا بحضور قيادات القوات المسلحة وممثلي الوزارات والجهات المشاركة؛ حيث استُهلت فعالياته بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم تلاها الطالب الأزهري محمد القلاجي، وتخلل الحفل تكريم الكوادر المتميزة؛ حيث حصد ممثلو الأزهر الشريف نصيبًا وافرًا من التكريم شمل الدكتورة عائشة بدوي، عضو المكتب الفني لوكيل الأزهر، والأستاذ محمد شعبان، معلم الخط العربي بالأزهر، والطالب محمد القلاجي، فضلًا عن الطالبات الموهوبات: سما سواح، وسجى سواح، وسدرة سواح، إلى جانب منح شهادات تقدير لكافة الموهوبين والفنانين المشاركين تقديرًا لإسهاماتهم في إنجاح فعاليات المعرض.

جناح الأزهر الشريف بمنطقة العرض

وتأتي هذه المشاركة، التي ينظمها «مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال» للعام الخامس على التوالي، تجسيدًا للتعاون المستمر والبنّاء بين الأزهر الشريف والقوات المسلحة المصرية، وترسيخًا لروح العبور وبطولات التضحية والفداء في وجدان الأجيال الناشئة، وإبرازًا للدور الوطني والتاريخي المشرف للأزهر ورجاله في مختلف محطات الوطن.

وتفقدت وفود القوات المسلحة والزائرون جناح الأزهر الشريف بمنطقة العرض المكشوف؛ للاطلاع على المنظومة المتكاملة من الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية؛ حيث ضم الجناح معرضًا لإصدارات مجلة الأزهر وأحدث المطبوعات العلمية الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية، وجدارية زيتية وطنية بطول 20 مترًا جسدت ملحمة العبور ومعالم النهضة التنموية الحديثة، إلى جانب إطار تصوير تفاعلي مبتكر على شكل «كتاب مفتوح»، ومعرض فني متكامل يضم 100 لوحة وطنية وتاريخية نُفذ أغلبها بإعادة تدوير المستهلكات البيئية تفعيلًا لوحدة الأزهر للاستدامة البيئية، فضلًا عن معرض فني بتقنيات الذكاء الاصطناعي عُرض داخل مبنى البانوراما.

كما تضمنت فعاليات الجناح تنفيذ ورش عمل تطبيقية ومباشرة للخط العربي والزخرفة والرسم على الخشب ومسرح العرائس، وتنظيم زيارات ورحلات ميدانية لوفود الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر وطلاب المعاهد الأزهرية لحضور الندوات التثقيفية، واختُتمت الأنشطة بتوزيع إهداءات تذكارية ومصاحف شريفة على رواد الجناح تعبيرًا عن التقدير وترسيخًا لقيم التواصل والعطاء.