رئيس جامعة الأزهر: التعليم أحد أهم جسور التواصل مع شعوب أفريقيا

شارك الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الأربعاء، في فعاليات ندوة «الأزهر والتعليم في أفريقيا.. تحديات وطموحات»، التي نظمتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمركز الشيخ زايد بجامعة الأزهر.

وشهدت الندوة حضور الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، والدكتور عباس شومان، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وأمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والطلاب الوافدين.

الطلاب الأفارقة سفراء للأزهر في بلادهم

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، رحب الدكتور محمود صديق بالحضور، وقدم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأعرب رئيس جامعة الأزهر، عن اعتزازه بالطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، مشيرًا إلى أن عددًا منهم أصبحوا علماء بارزين في علوم اللغة والشريعة وأصول الدين والفلسفة وغيرها.

واستشهد صديق بعدد من العلماء الذين ارتبطوا بالأزهر، ومن بينهم الحافظ العراقي، والشاطبي، وابن خلدون، مؤكدًا أن التعليم يمثل أحد أهم جسور التواصل بين الأزهر وشعوب القارة الأفريقية.

تطوير التعاون الأكاديمي لمواجهة تحديات التعليم

وأكد رئيس جامعة الأزهر ، أن الجامعة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم الطلاب الأفارقة، وتسعى إلى توفير بيئة تعليمية تساعد على تنمية قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم.

وأوضح أن التحديات التي تواجه قطاع التعليم في أفريقيا تتطلب تطوير آليات التعاون الأكاديمي، والتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي في إتاحة المعرفة، بما يتناسب مع احتياجات المجتمعات الأفريقية وتنوعها.