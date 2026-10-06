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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بحضور القيادات الدينية.. الجامع الأزهر يحتفل بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر

الجامع الأزهر يحتفل بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر
الجامع الأزهر يحتفل بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر
أحمد سعيد

أقام الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بالجامع الأزهر، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، برعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

كما حضر أيضا الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، ولدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور هاني عودة، المشرف العام على الجامع الأزهر، إلى جانب عددٍ من نواب رئيس جامعة الأزهر، وجمعٍ من علماء وقيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.

واستهلت الاحتفالية بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ الطبيب أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، تلاها كلمة للدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية. 

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الإيمان بالله والعمل والتخطيط من أبرز أسباب نصر أكتوبر

وأكد خلال كلمته أن نصر أكتوبر المجيد يجسد إرادة شعب، وبسالة جيش، وقدرة أمة على تحويل الهزيمة إلى نصر، مشيرًا إلى أن هذه الملحمة التاريخية كشفت عن قوة الإرادة المصرية، وأظهرت أن النصر ليس مجرد حدث عابر، بل هو ثمرة سلوك وعمل وإرادة وتخطيط.

وأوضح الدكتور الهواري، خلال كلمته في احتفالية الجامع الأزهر بذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر، أن أول مقدمات النصر تتمثل في الإيمان بالله، مؤكدًا أن الإيمان الصادق يمثل أساسًا راسخًا لتحقيق النصر، وأن استحضار تجربة غزوة بدر وما تحمله من دلالات إيمانية يؤكد أن التفوق في العدة والعتاد ليس العامل الوحيد في حسم المعارك، بل إن الإيمان والثبات وحسن الاستعداد من أهم مقومات النصر.

وأضاف الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأمة حين تضطلع برسالتها، وتجمع بين الإيمان والعمل والأخذ بالأسباب، تكون أقرب إلى تحقيق النصر والنجاح، مشددًا على أن الدين لا يصح اختزاله في أداء ركن واحد أو الاكتفاء بشعيرة بعينها، وإنما يتحقق أثره الكامل بالالتزام بجميع العبادات والأعمال التي أمر الله بها، دون نقص أو تقصير.

وأشار فضيلته إلى أن ذكرى أكتوبر تظل مصدر إلهام للأجيال، بما تحمله من معاني الشجاعة والبسالة والثقة في قدرة الشعوب على تجاوز التحديات، مؤكدًا أن استلهام دروس هذه الملحمة يقتضي تحويل معاني النصر إلى عمل جاد وإرادة واعية تسهم في بناء الوطن وصون مقدراته.

الجامع الأزهر يحتفل بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر الجامع الأزهر الأزهر انتصارات أكتوبر الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

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