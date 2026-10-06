تشرفونا هنا في القاهرة.. شيخ الأزهر يطمئن على مدرسي وطلاب الأزهر في شمال سيناء

اطمأن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على أحوال المدرسين والطلاب في شمال سيناء، خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر من العريش وذلك بعدما طلبت منه إحدى المدرسات ان تنال فرصة التحدث مع شيخ الأزهر.

ودار خلال الاتصال حديث عفوي بين شيخ الأزهر والمعلمين والطلاب في رفح، اطمأن خلاله فضيلته على أحوالهم، وحرص على الاستماع إليهم والتعرف على مشاعرهم وانطباعاتهم، في أجواء اتسمت بالود والبساطة.

وخلال المكالمة، تحدثت إحدى الإخصائيات الاجتماعيات من رفح مع شيخ الأزهر، فيما أصر أحد الطلاب على الحديث مع الإمام الأكبر، ليجري بينهما حوار طريف حول رغبته في التحدث مع شيخ الأزهر، على غرار إحدى الطالبات التي سبق أن تحدثت معه.

وفيما يلي نص الحوار الذي دار بين شيخ الأزهر والمعلمين والطلاب:

تنورنا في العريش.. حديث عفوي بين شيخ الأزهر وإخصائية اجتماعية من رفح

خلال مكالمة هاتفية مع الإمام الأكبر، قالت نجاة أحمد، الإخصائية الاجتماعية من رفح: «إزيك يا حضرتك يا مولانا، ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب».

ورد شيخ الأزهر: «ما شاء الله، أهلًا يا أستاذة نجاة، الله يبارك لك، إن شاء الله تشرفونا هنا في القاهرة».

فردت نجاة: «وحضرتك تنورنا هنا في العريش».

طالب أزهري من العريش: عايز أكلم شيخ الأزهر زي مروة

خلال مكالمة هاتفية مع شيخ الأزهر، قال الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر: «بص يا مولانا، والله أنا آسف، حقك عليا، الصبيان هنا قالوا زي ما في طالبة اتكلمت لازم ولد يتكلم، إحنا معانا واحد أهو ابننا عبد الرحمن».

فقال شيخ الأزهر: «والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أولادكم».

وعرّف الطالب عبد الرحمن السيد حسن نفسه، موضحًا أنه من شمال سيناء، بالصف الأول الثانوي الأزهري.

فقال له شيخ الأزهر: «زي الطالبة مروة كده، يعني اللي كلمتها في نفس السنة الدراسية».

فأجاب عبد الرحمن: «آه، أنا والله نفسي أشوف الدكتور أحمد الطيب».

فرد شيخ الأزهر: «إن شاء الله».

واختتم الطالب حديثه قائلًا: «ربنا يديك الصحة يا رب».