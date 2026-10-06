أمين عام مجلس حكماء المسلمين: الإرادة والعزيمة وحب الوطن قادرة على صنع النصر

هنَّأ المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، مصر، قيادةً وشعبًا، والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه الذكرى الوطنية ستظل شاهدًا على بطولات أبناء مصر وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن واستعادة أرضه وكرامته.

نعتز ونفتخر ببطولات القوات المسلحة المصرية في نصر اكتوبر

وقال المستشار محمد عبد السلام، في رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نستحضر بكل فخر واعتزاز بطولات القوات المسلحة المصرية الباسلة، وتضحيات رجالها الأبطال الذين سطَّروا بدمائهم ملحمةً وطنيةً خالدة، وأثبتوا أن الإرادة والعزيمة وحب الوطن قادرة على صنع النصر واستعادة الأرض والكرامة».

وأضاف الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أن هذه الذكرى الخالدة تستحضر بكل إجلال تضحيات شهداء مصر الأبرار، الذين قدَّموا أرواحهم فداءً للوطن، داعيًا الله عز وجل أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يحفظ مصر وأهلها وجيشها.

واختتم المستشار محمد عبد السلام رسالته قائلًا: «حفظ الله مصرنا الحبيبة، قيادةً وشعبًا، وجيشها الأبِيَّ، وأزهرها الشريف، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار. وكل عام ومصر وشعبها بخير».