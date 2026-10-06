قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع عدداً من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول
مقذوف حربي يضرب سفينة ترفع علم بنما.. والهند تعلن إصابة 11 من مواطنيها
من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح
أزمة رونالدو وجيسوس تتصاعد.. قائد البرتغال يشترط رحيل المدرب للعودة للمنتخب
حسام حسن يعتذر عن مؤتمر كاف.. مفاجأة وراء الغياب تحسم جدل الخلاف مع الجبلاية
برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبون موهبة آينتراخت فرانكفورت الألمانية
البرلمان العربي يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطاري جازان ونجران
موعد تطبيق التوقيت الشتوي وضوابط غلق المحلات.. كم يوما يتبقى؟
ننشر نتائج انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ
1400 كارت.. طبيب نفسي ويُشهر البطاقات بكثرة| مفاجآت عن حكم مباراة القمة
يورونيوز: احتجاجات الإسكان في برشلونة تتحول إلى مواجهات مع الشرطة
قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بشارة النصر.. إذاعة القرآن تبث تلاوة تقشعر لها الأبدان فجر 6 أكتوبر

الشيخ محمد أحمد شبيب قارئ تلاوة النصر حرب ٦اكتوبر
الشيخ محمد أحمد شبيب قارئ تلاوة النصر حرب ٦اكتوبر
إيمان طلعت

بثَّت إذاعة القرآن الكريم فجر يوم ٦ أكتوبر عام ١٩٧٣ آيات تحمل بشارة النصر .

وتلا الشيخ محمد أحمد شبيب، آيات من سورة آل عمران وكان من بينها {إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُم}، فجر ٦ أكتوبر ١٠ رمضان ١٩٧٣.

تلاوة فجر النصر 

وكانت هذه التلاوة المباركة فجرَ يوم النصر، من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة 6 أكتوبر 1973م - 10 رمضان 1393هـ.

ووسط احتفالات نصر السادس من أكتوبر المجيد، يرصد موقع “صدى البلد” أبرز كواليس تلاوة الفجر التي تلاها الشيخ الراحل محمد أحمد شبيب، التي بلغت مدتها نحو 57 دقيقة، فبعد أن انتصف ليل السادس من أكتوبر العاشر من رمضان، حمل الشيخ مصحفه ليستعيد ما يحفظ من كتاب الله تبارك وتعالى من آيات مباركات من سورة آل عمران، كأنها مراجعة لليلة الامتحان.

أخذ يقرأ ويراجع ورده اليومي وكأنه يحفظ القرآن لأول مرة فيعيد ويكرر، وما إن انتهى من المراجعة والتلاوة حتى وقف أمام ملابسه حائرا ليجهز جلبابه وعمته الأزهرية الشهيرة ليكون في أبهى صورة، ولما لا؟ فهو يستعد لأن يقرأ قرآن الفجر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم أكبر وأول إذاعة للقرآن في العالم.

توجه الشيخ الراحل إلى المسجد قبل الفجر بوقتٍ كافٍ، وكان قد تم إبلاغه بالآيات التي سوف يقرأها في قرآن الفجر، وهي آيات الشهادة في سبيل الله من سورة آل عمران، «وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» وأخذ يكرر في الآيات ويتضرع بها إلى الله.

تلا الشيخ الراحل محمد أحمد شبيب، آيات من سورة آل عمران التي تحمل معنى الشهادة في سبيل الله، في قرآن الفجر يوم السادس من أكتوبر عام 1973 من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، وكأنه يحث جنودنا البواسل على استعادة الأرض والدفاع عنها مهما كلفهم ذلك، وربما لم يكن في مخيلته أنه ستكون تلك التلاوة بشارة للنصر وبارقة أمل في استعادة الأمجاد، إلا أنه اشتهر من وقتها بقارئ النصر.

تلاوة يوم النصر

تلا القارئ الراحل محمد أحمد شبيب في قرآن فجر يوم النصر من أول قوله تعالى: "قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154) إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ "، من سورة آل عمران، إلى جانب بعض الآيات من قصار السور.

هل كان الشيخ محمد أحمد شبيب يعلم بموعد الحرب؟

يقول الشيخ إسماعيل نجل الراحل الشيخ محمد أحمد شبيب، إن والده لم يكن يرتب التلاوات وكان يقرأ ما يجول في خاطره خلال أي مناسبة، بخلاف ما يحدث حاليا من ترتيب مسبق، لافتا إلى أن قرآن فجر السادس من أكتوبر كان عبارة عن ما تيسر من سورة آل عمران "آيات القتال"، وكانت الآيات تبشر بالنصر.

وتابع: "سألت والدي عن سبب تلاوته لهذه الآيات، وهل كان يعلم بموعد الحرب؟ وأجاب بأن ذلك كان من عند الله عز وجل، ولم يُرتب لذلك أبدا"، مشيرا إلى أن والده كان موفقا بشكل غير عادي أثناء تلاوته لهذه الآيات، وكأنه كان يحث الجنود على العبور.

وأضاف في تصريحات له: "والدي اعتاد على أن يقرأ ما يجول في خاطره في المناسبات التي يحضرها، ولم يكن يرتب لذلك أبدا".

من هو الشيخ محمد أحمد شبيب قارئ النصر؟

ولد محمد أحمد شبيب يوم 25 من أغسطس 1934م بقرية دنديط مركز ميت غمر دقهلية، حيث الكتاتيب المتعددة بالقرية التي يهتم أهلها بالقرآن حفظًا وتجويدًا.

وفي عام 1951م التحق الشيخ محمد بمعهد الزقازيق فاشتهر هناك بأنه يتلو القرآن بصوت عذب شجي فتمسك به مشايخ المعهد وطلبوا منه أن يفتتح لهم اليوم الدراسي بالقرآن، بالإضافة إلى المشاركة في جميع الاحتفالات التي تقام بالشرقية عن طريق الأزهر الشريف ليصبح الطالب محمد أحمد شبيب محل ثقة كل الناس وعرف بمنطقة الشرقية الأزهرية وامتدت شهرته إلى البلاد المجاورة التابعة لمحافظة القليوبية بالإضافة إلى منطقة ميت غمر.

وفي عام 1961م أصيب الشيخ شبيب بالتهاب في الحنجرة كاد يمنعه عن القراءة، ولكن عناية الله أنقذته على يد الدكتور علي المفتي الذي أزال حبة كانت هي السبب في الالتهاب بالحنجرة.

كان لا بد لهذا القارئ الذي حقق شهرة امتدت إلى جميع أقطار الدنيا عبر الزمان والمكان أن يطلب لإحياء ليالي شهر رمضان بكثير من دول العالم، فكانت له زيارات متعددة منها السفر إلى قطر عام 1982م بدعوة خاصة ثم إلى أبوظبي عام 1986م وسافر إلى الجابون عام 1987م.

وتوفي الشيخ محمد أحمد شبيب فجر يوم الثالث من أبريل عام 2012 عن عمر ناهز 79 عاما تاركا إرثا كبيرا من التلاوات الرائعة التي لن ينساها له محبوه.

تلاوة يوم النصر إذاعة القرآن الكريم بشارة النصر الشيخ محمد أحمد شبيب تلاوة فجر النصر نصر السادس من أكتوبر هل كان الشيخ محمد أحمد شبيب يعلم بموعد الحرب من هو الشيخ محمد أحمد شبيب قارئ النصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

محمد هاني

متمسك بشروطة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

ترشيحاتنا

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

المركزي للإحصاء يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

نصر أكتوبر

يوم النصر.. نص قرار حرب أكتوبر بخط يد الرئيس السادات إلى وزير الحربية

نقابة الصحفيين

10 أكتوبر.. فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لصحفيين الإسكندرية

بالصور

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

لو فاتورة الكهرباء زادت فجأة.. 7 أجهزة في البيت هي السبب

فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج يعرّضك للتسمم

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد