البحوث الإسلامية يعلن نتيجة المرحلة الثانية لاختبارات ابتعاث رمضان 1448هـ

أعلنت الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف نتيجة المرحلة الثانية من اختبارات ابتعاث شهر رمضان المبارك لعام 1448هـ، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التقييم والمراجعة، وَفق الضوابط والمعايير المُقرَّرة للاختبارات.

كما تُعلِن الأمانة انعقاد المرحلة الثالثة والأخيرة من اختبارات الابتعاث بمركز الأزهر للمؤتمرات، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، خلال المُدَّة من 12 إلى 15 أكتوبر 2026م، لاستكمال مراحل الاختبارات واختيار المبعوثين المقرَّر إيفادهم خلال شهر رمضان المبارك.

وتُتيح الأمانة للمتقدِّمين الذين يرغبون في التظلُّم من نتيجة المرحلة الثانية تقديم تظلُّماتهم من خلال بوابة الأزهر الإلكترونيَّة، وذلك لمدَّة أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، وَفق الإجراءات المحدّدة لذلك.

وتأتي اختبارات الابتعاث في إطار حرص الأزهر الشريف على اختيار عناصر مؤهَّلة للقيام بالمهام العلميَّة والدعويَّة الموكَلة إليها، وحَمْل رسالته إلى المسلمين في مختلِف دول العالَم؛ بما يعكس منهجه القائم على الوسطيَّة والاعتدال ، ويمكنكم الحصول على النتيجة من خلال الرابط الآتي:

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