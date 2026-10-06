وزير الأوقاف يتفقد مركز تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

تفقد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمدينة نصر، لمتابعة سير الاختبارات والمقابلات الخاصة بالمتقدمين لشغل وظائف الأئمة والخطباء، وكان في استقبال سيادته الأستاذ محمد فيصل - مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد من قيادات الجهاز.

واطلع وزير الأوقاف خلال جولته على سير الاختبارات والإجراءات المنظمة لها، حيث تفقد قاعة الأستاذ الدكتور حلمي السعيد وقاعة الأستاذ الدكتور حسن توفيق، اللتين تُجرى بهما اختبارات المتقدمين لشغل وظائف الأئمة والخطباء، مشيدًا بما لمسه من انضباط ودقة في تنفيذ الاختبارات والالتزام بالضوابط المنظمة لها.

كما تفقد وزير الأوقاف قاعة المستشار الدكتور محمد جميل، التي تُجرى بها اختبارات عدد من المتقدمين من ذوي الهمم، وأجرى حوارًا معهم، واستمع إلى آرائهم حول طبيعة الاختبارات وآليات إجرائها، واطمأن على توفير التيسيرات اللازمة لهم بما يتناسب مع احتياجاتهم، مؤكدًا أهمية توفير الأجواء المناسبة التي تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المتقدمين.

وتفقد وزير الأوقاف كذلك قاعة الدكتور محمود أبو سديرة المخصصة لاختبارات ذوي الهمم، واطلع على سير الاختبارات بها، كما تفقد قاعة الأستاذة جيهان عبد الرحمن، واطمأن على انتظام الاختبارات وسيرها وفق الضوابط والإجراءات المقررة.

وأكد أسامة الأزهري أن اختيار الأئمة والخطباء مسئولية كبيرة، وأن الأمر لا يقتصر على سد احتياجات المساجد، وإنما يستهدف اختيار إمام واعٍ ومثقف، يمتلك أدوات التأثير والتواصل، وقادرًا على فهم قضايا الواقع والتعامل معها، ومواجهة الفكر المتطرف، والتواصل مع الناس بلغة العصر، إلى جانب امتلاكه فهمًا عميقًا للنصوص الشرعية وحسن تنزيلها على الواقع.

الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة

وأوضح وزير الأوقاف أن الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة يمثل استثمارًا حقيقيًّا في الإنسان، مؤكدًا أن الإمام يحمل أمانة عظيمة، ويؤدي دورًا محوريًّا في بناء الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم، وخدمة المجتمع، والتعامل الواعي مع قضاياه وتحدياته.

وأشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري بمنظومة الاختبارات التي ينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يضمن اختيار أفضل الكفاءات لشغل الوظائف الدعوية والقيام برسالة الإمام في خدمة بيوت الله والمجتمع.

ومن جانبه، رحب محمد فيصل - مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بزيارة وزير الأوقاف، مؤكدًا حرص الجهاز على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في منظومة الاختبارات والمسابقات، واختيار أفضل الكفاءات وفق معايير موضوعية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وحضر الزيارة من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: الأستاذ محمد فيصل - مساعد رئيس الجهاز، واللواء سامح صلاح الدين - مدير عام الإدارة العامة لأمن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأستاذ محمد حسن -مساعد مدير عام العلاقات العامة والمراسم.

كما حضر من جانب وزارة الأوقاف: الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن - مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والدكتور محمود الفخراني - مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والشيخ حسين القاضي - مدير عام المراكز الثقافية والتدريب.