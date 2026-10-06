وزير الأوقاف يبحث مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية تعزيز التعاون المشترك

بحث الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، مع المهندس جمال شريده المجدلي - مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة وبيت الزكاة الكويتي، بما يدعم مجالات العمل العلمي والدعوي والتثقيفي، ويعزز الاستفادة من مجالات التعاون القائمة بين الجانبين، بحضور الدكتور عبد الله حسن - مساعد الوزير لشئون المتابعة، والأستاذ رفيق القاضي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأشاد وزير الأوقاف بالدور الذي يضطلع به المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، ولا سيما في دعم الطلاب الدارسين بالأزهر الشريف، والمشاركة في إقامة المعسكرات واللقاءات التثقيفية الموجهة إلى الطلاب الوافدين بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس عمق مجالات التعاون والتكامل بين المؤسسات المصرية والكويتية.

وأكد وزير الأوقاف أن العلاقات بين مصر والكويت تقوم على أسس راسخة وروابط تاريخية ممتدة، وأن التعاون بين البلدين الشقيقين يشهد استمرارية في مختلف المجالات، بما يجسد عمق العلاقات المصرية الكويتية، ويعكس حرص الجانبين على دعم مسارات العمل المشترك.

ترسيخ الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف

من جانبه، ثمَّن مدير المكتب الكويتي للمشروعات ما تقوم به وزارة الأوقاف المصرية من جهود في ترسيخ الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف، معربًا عن تقديره لما تقدمه الوزارة من دعم وتيسير لعمل المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، بما يساعده على أداء مهامه وتحقيق أهدافه.

وأوضح أن التعاون بين المكتب الكويتي ووزارة الأوقاف يقوم على رؤية مشتركة وأهداف متقاربة ومصالح متبادلة، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للعمل المشترك في عدد من المجالات، في ظل ما تحظى به العلاقات المصرية الكويتية من دعم واهتمام من القيادة السياسية في البلدين، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - أمير دولة الكويت، حفظهما الله.