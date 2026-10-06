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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعلن حاجتها لندب ونقل عاملين للعمل بمستشفى الدعاة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت الإدارة العامة للشئون الطبية والعلاجية بمستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف حاجتها إلى ندب أو نقل عدد من العاملين من الجهات التابعة لوزارة الأوقاف، للعمل بالإدارة العامة للشئون الطبية والعلاجية بمستشفى الدعاة، وذلك وفقًا للاحتياجات الوظيفية المعلنة.

وتتضمن الوظائف المطلوبة عدد (5) محاسبين ومراجعين، ويفضل من لديه خبرة في العمل على منظومة وزارة المالية الخاصة بالحسابات العامة، إلى جانب عدد (3) أخصائي شئون عاملين، ويفضل من لديه خبرة في العمل على منظومة المرتبات الحكومية.

كما تشمل الاحتياجات عدد (10) كتبة شئون مالية وإدارية، وعدد (5) أمناء مخازن، بالإضافة إلى عدد (2) سائقين.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الإعلان يأتي في إطار حرصها على دعم مستشفى الدعاة بالكفاءات والكوادر اللازمة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والمالي والخدمي، وتحسين منظومة العمل بالمستشفى.

وأشارت الوزارة إلى أن باب التقديم متاح لمدة 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الأوقاف.

وللتسجيل، يرجى الدخول إلى الرابط المرفق بأول تعليق.

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