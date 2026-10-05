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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعلن موعد الاختبار التحريري لصرف بدل التميز العلمي عن أكتوبر 2026

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أحمد سعيد

أعلنت وزارة الأوقاف موعد الاختبار التحريري للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز العلمي عن شهر أكتوبر ٢٠٢٦، من الحاصلين على الدكتوراه أو الماجستير أو الدبلومة نظام السنتين من الأئمة والإداريين والعاملين بوزارة الأوقاف، سواء من المتقدمين الجدد أو المتقدمين للتعديل إلى وضع أعلى.

موعد الاختبار التحريري لصرف بدل التميز العلمي عن أكتوبر 2026 

وأضافت الأوقاف، في بيانها، أن الاختبار سيُعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية، وفق التواريخ المحددة.

وأشارت الأوقاف إلى أنه بالنسبة للأئمة والعاملين في الحقل الدعوي، سيكون الاختبار في الكتب التالية:

- قواعد الفقه الكلية

- دراسات في علوم القرآن

- دراسات في علوم الحديث

- أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين

وتابعت الأوقاف، أما بالنسبة لغير العاملين في الحقل الدعوي، فسيكون الاختبار في أحد المجالين التاليين:

- قانون الخدمة المدنية

- الشئون المالية

واختتمت الأوقاف بأنه لا يُسمح بدخول الاختبار إلا بعد إحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، وصورة المؤهل الأعلى.

ويمكن الاطلاع على أسماء المتقدمين عبر الرابط التالي: اضغط هنا

موعد الاختبار التحريري لصرف بدل التميز العلمي عن أكتوبر 2026 الأوقاف وزارة الأوقاف الاختبار التحريري لصرف بدل التميز العلمي عن أكتوبر

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