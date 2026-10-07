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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أستاذة بجامعة الأزهر تحصد مراكز متقدمة عالميًا في تصنيف Top 1000 Scholar 2026

أستاذة بجامعة الأزهر تحصد مراكز متقدمة عالميًا
أستاذة بجامعة الأزهر تحصد مراكز متقدمة عالميًا
عبد الرحمن محمد

حققت الدكتورة إيمان سمير نصير، الأستاذ بكلية الصيدلة بنات بالقاهرة بجامعة الأزهر، إنجازًا علميًا جديدًا بعد حصولها على مراكز متقدمة عالميًا ومحليًا ضمن تصنيف Top 1000 Scholar 2026، في خطوة تعكس ما قدمته من إسهامات بحثية في مجالات علمية متخصصة.

وأعربت جامعة الأزهر عن تهنئتها للدكتورة إيمان سمير نصير بهذا الإنجاز، مؤكدة أن النتائج التي حققتها ضمن التصنيف تعكس تميزها في مجال البحث العلمي، وما قدمته من إسهامات بحثية تخدم العلم والمجتمع، وتضاف إلى سجل الإنجازات العلمية لعلماء الجامعة.

مراكز متقدمة في أبحاث تخليق الكينازولينون

وجاءت الدكتورة إيمان نصير في المركز السادس عالميًا، والثالث على مستوى مصر، ضمن مجال أبحاث تخليق الكينازولينون وتطبيقاته (Quinazolinone Synthesis and Applications)، وهو أحد المجالات البحثية التي حققت فيها حضورًا متقدمًا على المستويين الدولي والمحلي.

ويعكس هذا الترتيب المستوى المتقدم الذي وصلت إليه أبحاثها في هذا المجال، بعدما استطاعت أن تحتل مركزًا بين الباحثين المصنفين عالميًا، إلى جانب تحقيقها ترتيبًا متقدمًا على مستوى الباحثين في مصر.

ترتيب متقدم في أبحاث علاجات السرطان

كما حققت الدكتورة إيمان سمير نصير المركز الخامس والثلاثين عالميًا، والعاشر على مستوى مصر، في مجال أبحاث علاجات السرطان وآلياتها (Cancer Therapeutics and Mechanisms).

ويضاف هذا المركز إلى إنجازها في مجال أبحاث تخليق الكينازولينون، لتظهر ضمن تصنيف Top 1000 Scholar 2026 في مجالين بحثيين، بما يعكس تنوع اهتماماتها العلمية واستمرار نشاطها في مجالات بحثية ترتبط بتطوير المعرفة العلمية.

إنجاز يعكس الحضور البحثي لجامعة الأزهر

ويأتي حصول الدكتورة إيمان نصير على هذه المراكز المتقدمة تتويجًا لمسيرة علمية وبحثية حافلة بالعطاء والتميز، كما يمثل إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات البحثية لجامعة الأزهر وعلمائها.

وأكدت جامعة الأزهر اعتزازها بهذا الإنجاز العلمي، معتبرة أن النتائج التي حققتها الأستاذة بكلية الصيدلة بنات بالقاهرة تعكس المكانة العلمية التي يحظى بها علماء الجامعة، وما يقدمونه من إسهامات بحثية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتوجهت الجامعة بالتهنئة إلى الدكتورة إيمان سمير نصير، متمنية لها دوام التوفيق والسداد، ومواصلة مسيرتها في التميز والعطاء العلمي والبحثي، بما يسهم في تعزيز حضور جامعة الأزهر ومكانتها العلمية، ودعم إسهاماتها في خدمة البحث العلمي على المستويين المحلي والدولي.

جامعة الأزهر إيمان سمير نصير Top 1000 Scholar 2026 تصنيف العلماء 2026 كلية الصيدلة بنات علماء جامعة الأزهر

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