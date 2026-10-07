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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الصباح لجلب الرزق والبركة وراحة البال ..واظب عليه بعد صلاة الفجر

عاء الصباح لجلب الرزق
عاء الصباح لجلب الرزق

دعاء الصباح لجلب الرزق .. مع بداية النهار واستقبال يوم جديد، يتجدد الأمل في النفوس، ويحرص المسلم على أن يستهل يومه بالتوجه إلى الله بالدعاء، طلبًا للرزق والستر والعافية، ورجاءً في أن يكتب الله له الخير والبركة فيما يأتيه من أمور حياته.

ويمنح الدعاء في الصباح القلب قدرًا من السكينة والطمأنينة، ويجدد شعور المسلم بالتوكل على الله والثقة في تدبيره، خاصة مع ما يواجهه الإنسان يوميًا من مسؤوليات ومتاعب وتقلبات. ولذلك يحرص كثير من المسلمين على الإكثار من الدعاء في مستهل يومهم، وسؤال الله الرزق الواسع، والحفظ من الشرور، والعافية وراحة البال.

دعاء الصباح لجلب الرزق

اللهم ارزقنا رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا لا كدّ فيه ولا عناء، واستجب دعاءنا بفضلك من غير رد، وأجرنا من الفقر والدين، يا واسع الكرم ويا خير الرازقين، اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمّن سواك، يا غياث المستغيثين ويا ولي المؤمنين، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه. 

اللهم صبّ علينا الخير صبًّا صبًّا، ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا، وامنحنا من واسع فضلك رزقًا طيبًا مباركًا فيه.

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقضِ حاجتي وفرّج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب، كما وعدت في كتابك الكريم: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا». 

إلهي، أدعوك دعاء مَن اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلّت حيلته، فلا ملجأ لي إلا إليك، ولا رجاء إلا فيك، سبحانك لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين.

اللهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار، واجعل رزقي من عندك وحدك لا من غيرك، ولا تكلني إلى أحدٍ من خلقك، فأنت وحدك ولي الإجابة والمنع.

 اللهم ارزقني رزقًا لا منّة لأحدٍ فيه عليّ، ولا تبعة في الآخرة عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم في هذا الصباح ارزقنا العفو والعافية وسعة في الرزق، واجعل لنا من فضلك نصيبًا في كل خير تنزله، وابعِد عنّا الضلالة والخطيئة، واجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك بحق من حقه عليك عظيم أن تصلي على سيدنا محمد وآله، وأن ترزقني العمل بما علمتني، وأن تفيض عليّ من رزقك ما يكفيني ويعينني على طاعتك.

الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، واستسلم كل شيء لقدرته، وذلّ كل شيء لعزته، وخضع كل شيء لملكه، له الحمد في الأولى والآخرة، وهو على كل شيء قدير.

ومن المستحب أن يبدأ المسلم صباحه بهذه الأدعية الطيبة، فهي باب الأمل وسلاح المؤمن، بها يتقوى قلبه وتزداد طمأنينته، إذ يوقن أن الرزق بيد الله وحده، وأن الدعاء هو جسر الرجاء بين العبد وربه. 

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن ذكر الله من أحبّ الأعمال إليه، فهو عبادة لا تحتاج إلى مكان ولا زمان محدد، بل هو حياة للقلوب ونور للنفوس.

وورد عن النبي ﷺ قوله: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم...؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ذكر الله تعالى» (رواه الترمذي).

وقت أذكار الصباح 

أما عن وقت أذكار وأدعية الصباح، فقد أوضح العلماء أن أفضل أوقاتها تكون ما بين الفجر وشروق الشمس، ومن واصلها حتى وقت الضحى فقد نال الأجر والثواب، لكن أفضلها في الساعات الأولى من النهار، حين يبدأ العبد يومه بذكر الله والتوكل عليه.

والمداومة على هذه الأذكار تحفظ المسلم من الشرور وتمنحه الطمأنينة، وتجعل يومه عامرًا بالبركة، كما قال الله تعالى: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا».
فاجعلوا من الدعاء بداية يومكم، ومن الذكر وقود قلوبكم، لعل الله يفتح لكم أبواب الرزق والبركة والطمأنينة في كل لحظة من حياتكم.

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