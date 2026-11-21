بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر تنفيذ تغييرات جديدة في رؤساء شركات توزيع الكهرباء، بعدما أصدر الدكتور أحمد مهينة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، قرارًا بتكليف قيادتين جديدتين برئاسة شركتي شمال القاهرة ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

وشملت القرارات تكليف المهندس السيد محمد سليمان للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، خلفًا للمهندس حسن البيلي، كما تم تكليف المهندسة نجوى محمود سيد للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، خلفًا للمهندس رأفت شمعة.

وتضمنت القرارات توجيه الشكر للقيادتين السابقتين، ومطالبة القيادات الجديدة ببذل المزيد من الجهد والعمل على تحسين معدلات الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

تغييرات أخرى مرتقبة برؤساء شركات الكهرباء

وتأتي هذه التكليفات بالتزامن مع تحركات داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر لدراسة إجراء حركة تغييرات بين رؤساء شركات الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة،، أن التغييرات المرتقبة ستتم بعد إعادة تقييم أداء القيادات وتتضمن معايير التقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الاستجابة للشكاوى، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وخفض معدلات الفقد، ورفع كفاءة التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

إعادة تشكيل مجالس إدارات شركات الكهرباء

تتجه الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى إعادة تشكيل عضويات مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة وفق معايير جديدة، تستهدف إعطاء الأولوية للقيادات والعاملين الموجودين بالخدمة، مع تقليص الاعتماد على القيادات المحالة للمعاش، وإمكانية الاستعانة بعدد محدود من أصحاب الخبرات المتخصصة.

وتستهدف هذه التوجهات تجديد الدماء داخل مجالس الإدارات، والاستفادة من الكوادر الحالية، وتعزيز كفاءة الإدارة واتخاذ القرار، بما يدعم خطط تطوير شركات الكهرباء وتحسين نتائج أعمالها خلال المرحلة المقبلة.

حيث أصدر الدكتور أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرارات بضم عدد من القيادات التنفيذية إلى عضوية مجالس إدارات شركات القطاع.

وشملت التعيينات المهندس حسن البيلي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس خالد الغمري، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس أحمد صدقي، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أعضاءً بمجلس إدارة شركة إجيماك.

كما تضمنت التغييرات تعيين المهندس إيهاب الفقي والمهندس أحمد رمضان عضوين بمجلس إدارة شركة نظم القوى الكهربائية،.