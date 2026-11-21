كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص؛ لقيامه بممارسة مهنة منادي سيارات وطلبه مبالغ مالية نظير السماح لها بإيقاف سيارتها أمام المستشفى محل عملها بالقاهرة.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة وممارسة مهنة منادي سيارات «دون ترخيص» أمام إحدى المستشفيات الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، بقصد التربح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.