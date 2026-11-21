كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تغيب طفلتين عن منزلهما بالجيزة.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 18/ الجارى وحال عودته من عمله فوجئ بخروج نجلتيه (سن "16 ، 11") من المنزل وغلق هاتفيهما المحمول، فقام بنشر المنشور على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى على النحو المشار إليه دون التقدم ببلاغ، وفى صباح اليوم التالى تلقى اتصالا هاتفيا من إحداهن وأخبرته بتواجدهن برفقة كريمة خالهما بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة ، فقام بالتوجه إليهما واصطحابهما للمنزل.. وبسؤال الفتاتين أيدتا ذلك ونفيا تعرضهما لمكروه، وعللتا تركهما للمنزل لخلافات بين والديهما.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وأخذ التعهد اللازم على والدهما بحسن رعايتهما.









