أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، نظر الاستئناف على حكم إنهاء دعوى شهر إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة» إلى جلسة 20 فبراير 2027، مع تكليف إدارة الإفلاس بتقديم شهادة حول مسار وإجراءات إعادة هيكلة الشركة.

ويأتي الاستئناف، المقام لصالح إحدى الشركات الدائنة، طعنًا على حكم إنهاء دعوى الإفلاس عقب اعتماد خطة إعادة الهيكلة.

وكشفت أوراق الدعوى عن مديونيات مصرفية تتجاوز 1.618 مليار جنيه لثلاثة بنوك فقط، فيما تقدر إجمالي مديونيات الشركة بنحو 4 مليارات جنيه.

وفي سياق متصل، طالبت إحدى الشركات الدائنة بفحص واسترداد ما يمكن استرداده قانونًا من أموال وأصول خرجت من الشركة ضمن تسويات سابقة، بلغت قيمتها وفق مذكرة مقدمة من الشركة 2.214 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث السابقة، مع المطالبة بندب خبير محاسبي مستقل لمراجعة تلك التسويات والتصرفات في الأصول.

ويحمل الاستئناف رقم 832 لسنة 19 قضائية، وأقامه هاني سامح، المحامي، لصالح إحدى الشركات الدائنة، طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 إفلاس، والذي قضى بإنهاء دعوى شهر الإفلاس عقب اعتماد خطة إعادة هيكلة «المتحدة للصيادلة».

