العاصمة الجديدة تستقبل نائبة رئيس جمهورية أوغندا.. وتشيد بحجم الإنجازات

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، جيسيكا روز إيبيل ألوبو، نائبة رئيس جمهورية أوغندا، والوفد المرافق لها، بحضور سفير جمهورية أوغندا لدى مصر، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة الجديدة.

استعرض المهندس خالد عباس خلال اللقاء مشروع العاصمة الجديدة وما شهده من إنجازات متسارعة في مختلف مكوناته، باعتباره أحد أبرز المشروعات التنموية والعمرانية التي تجسد رؤية الدولة المصرية نحو إنشاء مدن خضراء ذكية ومستدامة، وتوفير بيئة متكاملة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة.

بنية تحتية متطورة

كما تناول اللقاء ما تتمتع به العاصمة الجديدة من بنية تحتية متطورة، إلى جانب استضافتها عددًا من أهم مؤسسات وكيانات الدولة المصرية، وفي مقدمتها مقر مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والبنك المركزي المصري، بما يعزز مكانتها كمركز إداري ومالي متطور.

وشهد اللقاء عرض فيلم وثائقي يستعرض مراحل تنفيذ مشروع العاصمة الجديدة، وما تم إنجازه من مشروعات ومكونات رئيسية داخل المدينة، وما تعكسه من حجم التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية.

من جانبها، أعربت السيدة جيسيكا ألوبو عن خالص تقديرها لما حظيت به من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال منذ وصولها إلى مصر، مشيدة ببرنامج زيارتها الذي شمل مدينة العلمين الجديدة والقاهرة والعاصمة الجديدة.

وأعربت نائبة رئيس جمهورية أوغندا عن تقديرها لما شاهدته من إنجازات ومشروعات داخل العاصمة الجديدة، مؤكدة أن المشروع يعكس بصورة واضحة رؤية الدولة المصرية للتنمية، سواء من حيث التخطيط المتكامل، وسرعة التنفيذ، وحجم الإنجاز المتحقق على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، أشادت بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري المتنامي بين مصر وأوغندا، وبالدور الذي تقوم به الشركات المصرية العاملة في أوغندا في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

كما أكدت السيدة جيسيكا ألوبو أهمية البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال سفارة جمهورية أوغندا إلى مقرها الجديد بالحي الدبلوماسي في العاصمة الجديدة، بما يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، وحرصهما على مواصلة تطوير أطر التعاون المشترك.

وفي ختام الزيارة، قامت نائبة رئيس جمهورية أوغندا بجولة ميدانية في العاصمة الجديدة، شملت الحي الحكومي ومقري مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حيث اطلعت على عدد من أبرز مكونات المدينة ومشروعاتها.