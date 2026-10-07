مع التقلبات الجوية.. اليك طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية

تزداد الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية في فصل الخريف بسبب التقلبات الجوية والعواطف المختلفة.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية.

تعتمد خيارات العلاج على ما إذا كان التهاب الجيوب الأنفية حادا أم مزمنا، ومدى شدة الأعراض.

الرعاية المنزلية وتخفيف الأعراض:

غسول الأنف بالمحلول الملحي

استخدام بخاخات الملح أو أواني "نيتي بوت" (Neti Pot) لغسل الممرات الأنفية وتنظيف المخاط.

البخار

استنشاق البخار المتصاعد من إناء ماء ساخن أو أثناء الاستحمام بالماء الدافئ لفتح الممرات الهوائية.

الكمادات الدافئة

وضع منشفة دافئة ورطبة على الوجه حول الأنف والعيون لتخفيف آلام وضغط الجيوب الأنفية.

شرب الكثير من السوائل

شرب الماء والعصائر يساهم في تخفيف كثافة المخاط وتسهيل تصريفه، مع تجنب الكافيين والكحول لأنها تسبب الجفاف.

الراحة

الحصول على قسط كاف من النوم لمساعدة الجسم على محاربة العدوى.

بخاخات الكورتيكوستيرويد الأنفية

تساعد في منع وعلاج التهاب وانتفاخ الممرات الأنفية، مثل فلوتيكازون وبوديسونيد.

مضادات الاحتقان

تتوفر على هيئة حبوب أو بخاخات لتخفيف انسداد الأنف، وتستخدم البخاخات لمدة لا تتجاوز 3 إلى 5 أيام تجنبا لارتداد الاحتقان.

المضادات الحيوية

تستخدم فقط إذا كان التهاب الجيوب الأنفية ناتجا عن عدوى بكتيرية، إذ إن معظم الحالات تكون فيروسية ولا تفيد معها المضادات الحيوية.

أدوية الحساسية

إذا كان الالتهاب ناتجا عن رد فعل تحسسي، فإن أدوية الحساسية أو العلاج الموجه للحساسية تساهم في تقليل الأعراض.

مسكنات الألم

الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لتخفيف الآلام والصداع المصاحب للالتهاب.

الأدوية البيولوجية

حقن تعطى تحت إشراف طبي لمن يعانون من التهاب مزمن مع وجود لحميات أنفية، مثل Dupilumab أو Xolair، لتخفيف التورم والانزعاج.

الجراحة

في الحالات التي لا تستجيب للأدوية، قد يلجأ الطبيب للتدخل الجراحي لفتح الممرات الأنفية أو إزالة اللحميات.