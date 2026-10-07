قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيب الأهلي: «أفشة» يشكو من آلام بسيطة في السمانة
سفير أوكرانيا بالقاهرة لـ صدى البلد: روسيا هي من بدأت الحرب.. وخطتنا تعطيل إمدادات الوقود والعمليات اللوجستية العسكرية لموسكو
فرنسا تستدعي السفير الإيراني بسبب «حملة تضليل» مرتبطة باحتجاجات طلاب المدارس
تقارير تزعم: حزب الله حصل على 200 مليون دولار من إيران لمساعدة النازحين
السيارات الكهربائية ترفع حصتها في أوروبا إلى 22% خلال 2026
فرنسا تعتقل شقيقين للاشتباه في إدارتهما موقعًا يضم صورًا عارية لـ17 ألف امرأة
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن عن وظائف بنظام التعاقد بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل
كأس عاصمة مصر.. بيراميدز يوسع الفارق بأقدام موهبة جديدة أمام القناة
طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق
حصار مشدد وحظر تجوال يطوقان 7 قرى شمال غرب القدس المحتلة.. تفاصيل
جوتيريش يلتقي قائد الجيش الباكستاني لبحث أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب
كأس عاصمة مصر .. بيراميدز يتفوق على القناة بهدفين في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مع التقلبات الجوية.. اليك طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
اسماء محمد

تزداد الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية في فصل الخريف بسبب التقلبات الجوية والعواطف المختلفة. 

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية.

تعتمد خيارات العلاج على ما إذا كان التهاب الجيوب الأنفية حادا أم مزمنا، ومدى شدة الأعراض.

الرعاية المنزلية وتخفيف الأعراض:

غسول الأنف بالمحلول الملحي 

 استخدام بخاخات الملح أو أواني "نيتي بوت" (Neti Pot) لغسل الممرات الأنفية وتنظيف المخاط.

 البخار

 استنشاق البخار المتصاعد من إناء ماء ساخن أو أثناء الاستحمام بالماء الدافئ لفتح الممرات الهوائية.

الكمادات الدافئة

 وضع منشفة دافئة ورطبة على الوجه حول الأنف والعيون لتخفيف آلام وضغط الجيوب الأنفية.

شرب الكثير من السوائل

شرب الماء والعصائر يساهم في تخفيف كثافة المخاط وتسهيل تصريفه، مع تجنب الكافيين والكحول لأنها تسبب الجفاف.

الراحة

 الحصول على قسط كاف من النوم لمساعدة الجسم على محاربة العدوى.

بخاخات الكورتيكوستيرويد الأنفية

 تساعد في منع وعلاج التهاب وانتفاخ الممرات الأنفية، مثل فلوتيكازون وبوديسونيد.

مضادات الاحتقان 

 تتوفر على هيئة حبوب أو بخاخات لتخفيف انسداد الأنف، وتستخدم البخاخات لمدة لا تتجاوز 3 إلى 5 أيام تجنبا لارتداد الاحتقان.

المضادات الحيوية

 تستخدم فقط إذا كان التهاب الجيوب الأنفية ناتجا عن عدوى بكتيرية، إذ إن معظم الحالات تكون فيروسية ولا تفيد معها المضادات الحيوية.

أدوية الحساسية 

 إذا كان الالتهاب ناتجا عن رد فعل تحسسي، فإن أدوية الحساسية أو العلاج الموجه للحساسية تساهم في تقليل الأعراض.

مسكنات الألم

 الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لتخفيف الآلام والصداع المصاحب للالتهاب.

الأدوية البيولوجية 

 حقن تعطى تحت إشراف طبي لمن يعانون من التهاب مزمن مع وجود لحميات أنفية، مثل Dupilumab أو Xolair، لتخفيف التورم والانزعاج.

الجراحة 

 في الحالات التي لا تستجيب للأدوية، قد يلجأ الطبيب للتدخل الجراحي لفتح الممرات الأنفية أو إزالة اللحميات.

الجيوب الأنفية علاج الجيوب الأنفية التهاب الجيوب الأنفية الخريف التقلبات الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

حسام عبد المجيد

الزمالك يتلقى إخطارًا بسبب مستحقات حسام عبد المجيد.. ووكيله يكشف التفاصيل

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

ترشيحاتنا

المتهمين

بسبب خلافات الميراث.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بدمياط

المتهمة

بسبب مقاطع خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

النيابة العامة

النائب العام يستقبل معاوني ومعاونات النيابة الجدد ويؤكد: الانضباط والنزاهة أساس رسالتنا القضائية

بالصور

المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة

المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة
المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة
المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة

السيارات الكهربائية ترفع حصتها في أوروبا إلى 22% خلال 2026

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة

طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة
طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة
طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة

احتفالية فنية كبرى فى عيد الأوبرا الـ38 على المسرح الكبير

احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد