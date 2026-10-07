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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معهد الفلك يبحث مؤشرات الزلازل والبراكين باستخدام الأقمار الصناعية

معهد الفلك
معهد الفلك
أ ش أ

 بحث المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أحدث الأساليب العلمية لرصد مؤشرات الزلازل والثورانات البركانية، باستخدام بيانات الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد والبيانات الأرضية.

 وذلك خلال فعاليات علمية شارك فيها خبير إيطالي متخصص في دراسة العلاقة بين الغلاف الصخري والجوي والأيوني.

واستضاف المعهد الدكتور ديدالو ماركيتي، الخبير بالمعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا (INGV)، الذي استعرض خلال محاضرة علمية دور الرصد الفضائي في متابعة التغيرات المرتبطة بالزلازل والنشاط البركاني، من خلال دمج بيانات الأقمار الصناعية مع القياسات الأرضية.

وتناول ماركيتي مفهوم الاقتران بين الغلاف الصخري والغلاف الجوي والغلاف الأيوني (LAIC)، واستعرض أمثلة لشذوذات وتغيرات رُصدت في هذه الأغلفة قبل عدد من الزلازل الكبيرة حول العالم، إلى جانب نماذج لشذوذات مرتبطة بالثورانات البركانية.

كما عرض دراسات إحصائية تناولت التغيرات الجوية والأيونوسفيرية المصاحبة للزلازل السطحية التي تبلغ قوتها 6 درجات فأكثر، فضلًا عن دراسات متعددة المعايير تبحث العلاقة بين الزلازل والثورانات البركانية من خلال الجمع بين بيانات الأقمار الصناعية والبيانات الأرضية.

وتطرق الخبير الإيطالي إلى دراسة جارية بشأن الاضطرابات المرتبطة بكالديرا كامبي فليغري البركانية في إيطاليا، في إطار أبحاث الاقتران بين الأغلفة الثلاثة ودورها المحتمل في دراسة المخاطر الطبيعية.

وشهدت الفعاليات كذلك محاضرة للمهندس شريف شلال ، تناولت التحول الرقمي في تحليل بيانات الاستشعار عن بُعد وتطبيقاته في متابعة البراكين وتأثيراتها على البيئة والمناخ.

واستعرضت المحاضرة تطبيقات عملية لتحليل ملوثات الهواء الناتجة عن النشاط البركاني، ومتابعة درجات الحرارة في المناطق البركانية، ودراسة تأثير النشاط البركاني على القطاع الزراعي، إلى جانب استخدام لوحات تفاعلية ومحدثة لتحليل البيانات بصورة أكثر سرعة وكفاءة.

كما تضمنت عرضًا عمليًا لإمكانات منصة «Google Earth Engine» في معالجة وتحليل البيانات الجغرافية وبيانات الاستشعار عن بُعد.

وأدار الفعاليات الدكتور أحمد بكر، رئيس قسم المغناطيسية بالمعهد، ونُظمت بالتنسيق مع الدكتور عصام الغمري، وبحضور عدد من الباحثين والعلماء بالمعهد.

وتأتي الفعاليات في إطار جهود المعهد لتعزيز التعاون العلمي الدولي وتوظيف تقنيات الاستشعار عن بُعد والبيانات الفضائية والتحول الرقمي في دراسة الزلازل والبراكين والمخاطر الجيوفيزيقية، وتطوير أدوات الرصد والتحليل العلمي.

بحوث الفلكية الأساليب العلمية الزلازل الثورانات البركانية

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