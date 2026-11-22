نظمت كلية الطب جامعة الإسكندرية قافلة طبية شاملة بمنطقة الدخيلة، لتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج والتوعية الصحية لأهالي المنطقة، وذلك في إطار الدور المجتمعي لجامعة الإسكندرية وحرصها على تعزيز خدمات الرعاية الصحية والوصول بها إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وبمشاركة كليات طب الأسنان والصيدلة والتمريض، ومعهد البحوث الطبية، ووحدة مناهضة العنف بجامعة الإسكندرية، وبمشاركة طلاب الجامعة وأسرة «طبيب من أجلك».

وأكد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتور تامر عبد الله أن القافلة تأتي تجسيدًا لالتزام جامعة الإسكندرية بدورها المجتمعي، وحرصها على تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، وإتاحة الكشف المبكر عن الأمراض، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى مشاركة 42 طالبًا من كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، و12 طبيبًا متخصصًا في 8 تخصصات طبية، بالإضافة إلى تخصص الأسنان، فضلًا عن مشاركة أطقم التمريض.

وأوضح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمد صدقة أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ870 حالة من أهالي المنطقة، من خلال 9 تخصصات، شملت الباطنة (75 حالة)، والأطفال (114 حالة)، والرمد (90 حالة)، والقلب والأوعية الدموية (25 حالة)، والصدرية (45 حالة)، وجراحة العظام (107 حالات)، والأمراض الجلدية والتناسلية (143 حالة)، والأنف والأذن والحنجرة (90 حالة)، وطب الأسنان (181 حالة).

وأضاف أن القافلة قامت بصرف الأدوية بالمجان لجميع الحالات، إلى جانب تحويل 133 حالة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة، لضمان حصولهم على الرعاية الطبية المطلوبة.

كما تضمنت القافلة برامج للتوعية الصحية، خاصة فيما يتعلق بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، فضلًا عن التأكيد على أهمية المتابعة الطبية المنتظمة، ولاسيما لكبار السن.