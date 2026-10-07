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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ماذا يعنى ذلك للذهب؟.. ارتفاع عوائد السندات لأعلى منذ 24 عاما

ذهب و دولار
ذهب و دولار
آية الجارحي

ارتفاع عوائد السندات الحكومية الامريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى من 2002، قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، ضغط ذلك بقوه على الذهب وزاد من حدة هبوطه. 

وصعد سعر الدولار بنحو 0.6% أمام العملات الرئيسية بأعلى مستوى له في عام ونصف .

شهدت أسعار الذهب الآن انهيارا جديدا قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.

انخفض سعر أونصة الذهب عالميا بأكثر من 2% وكسر مستوى الـ 4100 دولار ليسجل أقل سعر له في شهرين.

وسجّل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، نحو 6100 جنيه للجرام اليوم، مقارنة مع 6150 جنيهًا مستهل تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 

ويُقدّم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الأربعاء 7-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4087 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5229 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6100 جنيه، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6971  جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 48.800 جنيه.

الذهب الدولار أسعار الذهب السندات الامريكية الجنيه سعر الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب الان

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