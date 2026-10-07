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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد رمضان 2027 .. أول أيام شهر رمضان 1448 وموعد عيد الفطر

موعد رمضان 2027 .. أول أيام شهر رمضان 1448 وموعد عيد الفطر
موعد رمضان 2027 .. أول أيام شهر رمضان 1448 وموعد عيد الفطر
عبد الفتاح تركي

يوافق أول أيام شهر رمضان 1448 هجريًا، وفق الحسابات الفلكية الواردة في النص، يوم الإثنين 8 فبراير 2027، مع استمرار الشهر القمري 29 أو 30 يومًا وفقا لنتائج رؤية الهلال، بينما يظل الموعد الفلكي توقيتًا متوقعًا إلى حين الإعلان الرسمي عن بداية الشهر بعد تحري هلال رمضان وفق الإجراءات المعتمدة.

ويترقب المسلمون موعد شهر رمضان 2027 للاستعداد للشهر المبارك، سواء من خلال الاستعداد للصيام والعبادة أو تجهيز الأسر لاستقبال رمضان، إلى جانب معرفة موعد إجازة عيد الفطر المبارك، وهو ما يجعل موعد بداية الشهر وموعد نهايته من الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع مع اقتراب رمضان.

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متى يبدأ شهر رمضان 2027؟

تشير الحسابات الفلكية الواردة إلى أن أول أيام شهر رمضان 1448 هجريا سيوافق يوم الإثنين 8 فبراير 2027، إلا أن هذا الموعد يظل مرتبطًا بالإعلان الرسمي الذي يأتي بعد تحري هلال شهر رمضان.

ويستمر شهر رمضان القمري 29 أو 30 يومًا، وفقا لنتائج رؤية الهلال، ولذلك فإن الحسابات الفلكية تحدد الموعد المتوقع لبداية الشهر، بينما يكون الإعلان الرسمي مرتبطًا بعملية استطلاع الهلال والإجراءات المعتمدة.

وتأتي أهمية رؤية الهلال من طبيعة التقويم الهجري نفسه، إذ تعتمد الشهور الهجرية على الدورة القمرية، وهو ما يجعل تحديد بداية الشهر ونهايته مرتبطًا بظهور الهلال.

لماذا يختلف موعد رمضان من عام إلى آخر؟

يرتبط اختلاف موعد شهر رمضان في التقويم الميلادي باعتماد التقويم الهجري على الشهر القمري، إذ إن السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بنحو 10 إلى 12 يوما تقريبا، ولذلك يتقدم شهر رمضان كل عام في التقويم الميلادي.

ويأتي شهر رمضان في الترتيب التاسع بين شهور السنة الهجرية، التي تضم 12 شهرا تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة.

ويكون ترتيب الشهور الهجرية على النحو الآتي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

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كيف يتم تحديد بداية شهر رمضان؟

يعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية، ولذلك ترتبط بداية الأشهر الهجرية ونهايتها بظهور الهلال، ويأتي شهر رمضان باعتباره الشهر التاسع في ترتيب شهور السنة الهجرية.

وبناء على ذلك، فإن الحسابات الفلكية تقدم موعدًا متوقعًا لبداية رمضان، بينما يظل الإعلان الرسمي عن بداية الشهر مرتبطًا بتحري الهلال وفق الإجراءات المعتمدة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة مع اقتراب شهر رمضان، إذ يترقب المسلمون الإعلان الرسمي لمعرفة اليوم الأول للصيام، وكذلك تحديد نهاية الشهر وموعد عيد الفطر المبارك.

متى يكون عيد الفطر 2027؟

تشير الحسابات الفلكية إلى أن عيد الفطر المبارك 2027 سيكون يوم الأربعاء 10 مارس 2027، وذلك في حال بدأ شهر رمضان يوم 8 فبراير واستمر الشهر 30 يومًا.

ومع ذلك، فإن هذا الموعد يظل مرتبطًا بالنتيجة النهائية لاستطلاع هلال شهر شوال، إذ يُنتظر الإعلان الرسمي عن موعد عيد الفطر بعد تحري الهلال وفق ما تقرره الجهات المختصة.

وبذلك فإن الموعد الفلكي لعيد الفطر يرتبط بالسيناريو الذي يبدأ فيه شهر رمضان يوم 8 فبراير ويستمر 30 يومًا، بينما يكون الإعلان الرسمي بعد استطلاع هلال شوال.

متى تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال جمادى الأولى؟

تجدر الإشارة إلى أن دار الإفتاء المصرية تستطلع، بعد مغرب يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026، الموافق 29 من ربيع الآخر لعام 1448، هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا.

ويأتي استطلاع الهلال في إطار تحديد بدايات الشهور الهجرية، التي تعتمد على الدورة القمرية، وتحديد دخول كل شهر وفق الإجراءات المعتمدة.

موعد شهر رمضان

ما هو التقويم الهجري وكيف يعمل؟

يعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري، وهو المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض، ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرا.

ويأتي ترتيب شهور السنة الهجرية على النحو الآتي: 1 المحرم - 2 صفر - 3 ربيع الأول - 4 ربيع الآخر - 5 جمادي الأول - 6 جمادي الآخر - 7 رجب - 8 شعبان - 9 رمضان - 10 شوال - 11 ذي القعدة - 12 ذي الحجة.

ويختلف التقويم الهجري عن التقويم الميلادي في طول السنة، إذ إن السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بنحو 10 إلى 12 يوما تقريبا، ولذلك يتحرك شهر رمضان إلى موعد أبكر في التقويم الميلادي من عام إلى آخر.

ماذا نعرف عن رمضان 1448 حتى الآن؟

وفقا للمعلومات الواردة، فإن الموعد المتوقع لأول أيام شهر رمضان 1448 هجريا هو الإثنين 8 فبراير 2027، بينما تشير الحسابات الفلكية إلى أن عيد الفطر سيكون الأربعاء 10 مارس 2027 في حال استمر رمضان 30 يومًا.

وفي الوقت نفسه، تظل هذه المواعيد الفلكية متوقعة إلى أن يتم الإعلان الرسمي بعد استطلاع الهلال، وهو ما ينطبق على بداية رمضان وكذلك موعد عيد الفطر المبارك.

رؤيه هلال شهر رمضان

ويظل الاستعداد للشهر المبارك مرتبطًا بمعرفة الموعد المتوقع لبدايته، مع متابعة الإعلان الرسمي الصادر بعد تحري الهلال، خاصة أن طول الشهر القمري قد يكون 29 أو 30 يومًا وفقا لنتائج رؤية الهلال.

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