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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

7 أم 8فبراير؟.. موعد شهر رمضان 2027 وأول أيام عيد الفطر

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
رشا عوني

تتزايد عمليات البحث عن موعد شهر رمضان2027 خاصة مع اقتراب انتهاء العام الجاري، واقتراب الشهر الفضيل الذي يحل في الربع الأول من عام 2027، ويتبقى حوالي 4 أشهر على بدء شهر رمضان2027 لذا يرغب الجميع في معرفة تاريخ أول يوم رمضان المقبل و كذلك موعد عيد الفطر2027. 

 

موعد رمضان 2027

بحسب الحسابات الفلكية، يبدأ شهر رمضان لعام 1448 هجريًا يوم الإثنين 8 فبراير 2027، على أن يستمر الشهر 30 يومًا وفق التقديرات الفلكية.

وتبقى بداية رمضان ونهايته مرتبطة بالإعلان الرسمي بعد تحري الهلال، كما هو الحال بالنسبة لبداية شهر شوال وموعد عيد الفطر.

فاضل 150 يوما.. موعد شهر رمضان 2027 وأول أيام عيد الفطر فلكيا - اليوم السابع

استطلاع هلال شهر رمضان2027

 ويعتمد تحديد بداية شهر رمضان في العالم الإسلامي على تحري الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المراصد الفلكية، تطبيقاً لسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، حيث قال:

«صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين».

موعد شهر رمضان2027 فلكياً 

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 1448 هجرياً أول أيامه فلكياً سيكون يوم الاثنين 8 فبراير 2027، ويكون عيد الفطر فلكيا لعام 2027 الأربعاء 10 مارس.

وبذلك من المتوقع أن تكون ليلة تحري هلال شهر رمضان2027 مساء الثلاثاء 7 فبراير 2027، وفي حال تعذرت رؤية الهلال، يكون أول أيام الصيام يوم الخميس 9 فبراير 2027.

من المتوقع أن يستمر شهر رمضان 2027 لمدة 29 أو 30 يومًا، وفقًا لرؤية هلال شهر شوال، وهو ما يحدد أيضًا موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد أول أيام شهر رمضان 2027 في مصر وعيد الفطر المبارك فلكيًا | المصري اليوم

كم يوم باقي على شهر رمضان2027؟

 

وبحسب التقويم الهجري فإنه متبقي 128 يوماً على بداية شهر رمضان المبارك لعام 1448 هـ / 2027 م.



موعد عيد الفطر المبارك 2027 فلكيًا

تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1448 هجريًا سيكون يوم الأربعاء 10 مارس 2027، وذلك وفق الحسابات الخاصة بمولد هلال شهر شوال، إلا أن الموعد الرسمي لبداية العيد يتم تحديده وفق رؤية الهلال شرعيًا من الجهات المختصة.

وبحسب الحسابات الفلكية، يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الإثنين 8 فبراير 2027، ويستمر الشهر الكريم وفق الحسابات لمدة 30 يومًا، ليكون الثلاثاء 9 مارس هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء 10 مارس أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك.

ويظل الموعد النهائي لبداية عيد الفطر مرتبطًا بثبوت رؤية هلال شهر شوال، وفق ما تعلنه الجهات المختصة رسميًا.

موعد أول يوم رمضان 2027 .. متى يبدأ الصيام؟

موعد رمضان 2027 فى السعودية والإمارات

ومن المتوقع، أن يبدأ الشهر الكريم فلكيا، يوم الإثنين الموافق 8 فبراير 2027، فى مختلف الدول العربية الإسلامية، نظرًا لما يحمله هذا الشهر الفضيل من مكانة دينية عظيمة عند المسلمين.


متى يبدأ شهر شوال؟

يبدأ شهر شوال في اليوم التالي لانتهاء شهر رمضان، ويحل عيد الفطر في اليوم الأول منه.

ويحتفل المسلمون بالعيد من خلال أداء صلاة العيد وتبادل التهاني والزيارات، إلى جانب إخراج زكاة الفطر قبل أداء الصلاة.

كيف يعمل التقويم الهجري؟


يعتمد التقويم الهجري، المعروف أيضاً بالتقويم القمري أو الإسلامي، على دورة القمر حول الأرض في تحديد بداية الأشهر ونهايتها. ويتكون العام الهجري من 12 شهراً هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة وذو الحجة.


ويختلف طول الشهر الهجري بين 29 و30 يوما، وفقا لحركة القمر وثبوت رؤية الهلال، ولذلك يتقدم موعد شهر رمضان في التقويم الميلادي كل عام بنحو 10 إلى 11 يوما مقارنة بالعام السابق،ويعد التقويم الهجري من أهم التقويمات المستخدمة في العالم الإسلامي، إذ ترتبط به مواعيد العديد من المناسبات والعبادات، وفي مقدمتها شهر رمضان وعيدا الفطر والأضحى وموسم الحج.


ويرجع اعتماد التقويم الهجري إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب، الذي جعل هجرة النبي محمد ﷺ من مكة إلى المدينة مرجعاً لبداية التاريخ الهجري،ومع استمرار العد التنازلي للأيام، ينتظر المسلمون حول العالم حلول شهر رمضان 2027، مع التأكيد على أن الموعد النهائي لبداية الشهر يظل مرتبطاً برؤية الهلال والإعلان الرسمي للجهات المختصة.

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