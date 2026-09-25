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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رمضان 2027| كم يوم باقي على الشهر الكريم وفقًا للحسابات الفلكية

شهر رمضان 2027
شهر رمضان 2027
خالد يوسف

يتطلع ملايين المسلمين ببالغ الشغف والاهتمام، للتعرف على موعد حلول شهر رمضان المبارك لعام 2027/1448 هـ، لما يمثله من مكانة روحية عظيمة وارتباط وثيق بالطاعات والعبادات في مصر والعالم الإسلامي، ويترقب الجميع الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، كذلك بيان الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال بواسطة دار الإفتاء المصرية لثبوت بداية هذا الشهر الفضيل رسمياً وتجهيز نفحاته الإيمانية.

موعد استطلاع هلال رمضان 2027 في مصر

من المرتقب أن تتم عملية تحري هلال رمضان مساء يوم الأحد 7 فبراير 2027، الموافق 29 شعبان 1448 هجريا، وبعد عملية الاستطلاع تعلن دار الإفتاء مباشرة نتيجة الرؤية الشرعية التي يُبنى عليها الإعلان الرسمي عن بداية شهر رمضان في مصر.

شهر رمضان

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن استطلاع الأهلة يتم من خلال لجان شرعية وعلمية منتشرة في أنحاء الجمهورية، وهو الإجراء الذي تتبعه الدار في تحديد بدايات الشهور القمرية.

موعد أول أيام شهر رمضان 2027

من المتوقع أن يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريا يوم الاثنين 8 فبراير 2027، وفقا للحسابات الفلكية، إلا أن الموعد النهائي لبداية الشهر مرتبطا بإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان وفقا للرؤية الشرعية، بينما تمثل الحسابات الفلكية تقديرا لموعد بداية الشهر.

هل شهر مضان 2027 كامل أم 29 يوم؟

حتى الآن لا يمكن الحسم بعدد أيام شهر رمضان 2027 قبل حلول نهاية الشهر وتحري هلال شوال، فالشهر الهجري قد يكون 29 يوما أو 30 يومًا، ويُحدد ذلك وفق نتيجة رؤية الهلال.

ورغم إشارة الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا من المتوقع أن يوافق يوم الإثنين 8 فبراير 2027، على أن يستمر الشهر وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية لهلال رمضان، أشارت الحسابات الفلكية أيضا إلى أن عيد الفطر المبارك لعام 2027 من المتوقع أن يحل يوم الأربعاء 10 مارس، مع بقاء الموعد الرسمي مرتبطًا بنتائج استطلاع هلال شهر شوال.

استطلاع الهلال

التقويم الهجري يعتمد على دورة القمر

يعتمد التقويم الهجري، المعروف أيضًا بالتقويم القمري أو الإسلامي، على دورة القمر في تحديد بدايات ونهايات الأشهر، ويتكون من 12 شهرًا تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة.

وتأتي أشهر السنة الهجرية بالترتيب التالي: «المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة».

ويرتبط التقويم الهجري تاريخيًا بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والتي اتخذها المسلمون مرجعًا لبداية التأريخ الهجري.

رمضان 2027 الشهر الكريم عيد الفطر المبارك المعهد القومي للبحوث الفلكية شهر رمضان المبارك استطلاع الهلال دار الإفتاء المصرية

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