الحرف التراثية والدور الاجتماعي للمسرح ضمن محاضرات برنامج تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية

شهد مقر إعداد القادة الثقافيين بمصر الجديدة، استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية" للعاملين بإقليم القناة وسيناء وفرع ثقافة الشرقية، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "الحرف التراثية المصرية"، قدمتها د. إيمان مهران، رئيس قسم التشكيل الشعبي بأكاديمية الفنون، وأوضحت خلاله أن مصر على مر العصور اشتهرت بصناعاتها التراثية الرفيعة وصناعها المهرة الذين أبدعوا في مجالات مثل: الخيامية، الأرابيسك، الزجاج المعشق، التطعيم بالصدف، الخزف، الفخار، السجاد اليدوي، والطرق على النحاس، وغيرها من الحرف التي توارثتها الأجيال.

وأشارت أن هذه الحرف تواجه تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، رغم ما تمثله من أهمية كبرى في الحفاظ على الهوية الثقافية.

واختتمت حديثها مؤكدة ضرورة تطوير هذه الحرف وتوفير الدعم الكامل لها، إلى جانب فتح قنوات جديدة للتسويق، فالتراث الحضاري على اختلاف أنواعه وأشكاله خير تعبير عن الهوية الوطنية.

وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان "الدور الاجتماعي للمسرح"، قدمها الدكتور محمد زعيمة، أستاذ الدراما والنقد المسرحي بأكاديمية الفنون، واستهلها موضحا دور المسرح كأداة حية لتغيير المجتمع مشيرا إلى أنه ليس مجرد وسيلة ترفيه، بل فن يحمل رسالة، يعكس قضايا الناس، ويشكل وعيا جمعيا.

وأشار إلى أن المسرح منذ نشأته كان مساحة للحوار، يسلط الضوء على المآسي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويجسد الأحلام والآمال، فالعروض المسرحية لم تكن مجرد أداء فني، بل كانت محركا فكريا واجتماعيا، يتناول الواقع دون تجميل، ويواجه الجمهور بالحقيقة، مما يجعله أداة حقيقية لإحداث ثورة فكرية.



تنفذ فعاليات البرنامج التدريبي من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، ويتناول مجموعة من المحاور الثقافية والفنية والمالية والإدارية التي تستهدف تعزيز مهارات المشاركين وتمكينهم من تخطيط وتنفيذ أنشطة ثقافية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.