فيزبريم يفرض كلمته.. الأهلي يسقط أمام العملاق المجري في سوبر جلوب

تلقى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي خسارة أمام فيزبريم المجري بنتيجة 31-23، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2026».

الأهلي يسقط أمام فيزبريم المجري

دخل فيزبريم اللقاء بقوة، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، مستفيدًا من الفارق في الجاهزية والخبرات، لينهي الشوط الأول متقدمًا بفارق 7 أهداف بنتيجة 17-10.

وحاول الأهلي تغيير شكل المباراة خلال الشوط الثاني والعودة إلى أجواء اللقاء، إلا أن الفريق المجري تعامل مع محاولات المارد الأحمر وحافظ على تفوقه، قبل أن يوسع الفارق ويحسم المواجهة لصالحه بنتيجة 31-23.

ويتواجد الأهلي وفيزبريم ضمن المجموعة الثانية بالدور الرئيسي للبطولة، إلى جانب فوكس برلين الألماني وبرقان الكويتي، في مجموعة تشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل إلى الأدوار التالية.

وشهدت المباراة مواجهة خاصة للجماهير المصرية، في ظل وجود أربعة لاعبين مصريين ضمن صفوف فيزبريم، وهم أحمد عادل، وعلي زين، ويحيى الدرع، وأحمد هشام دودو، ليجمع اللقاء بين الأهلي وعدد من نجوم كرة اليد المصرية المحترفين في صفوف الفريق المجري.