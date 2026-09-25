رئيس وزراء باكستان: تهديد الحرمين خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن أي تهديد يمس أمن وحرمة الحرمين الشريفين يمثل «خطًا أحمر» لا يمكن تجاوزه، مجددًا تضامن بلاده الكامل مع المملكة العربية السعودية في حماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

وجاءت تصريحات شريف خلال رسالة مصورة بثت في إسلام آباد، بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي، حيث أدان ما وصفه بمحاولة استهداف مدينة مكة المكرمة بطائرة مسيرة، مؤكدًا أن المساس بالمقدسات الإسلامية أثار مشاعر الغضب والاستنكار في العالم الإسلامي.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، إن بلاده تقف «كتفًا إلى كتف» مع السعودية في حماية أمن الحرمين الشريفين، مشددًا على أن أي تهديد لسلامتهما وحرمتهما لا يمكن السماح بتجاوزه. وأكد كذلك دعم إسلام آباد لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وتأتي تصريحات شريف بعد إعلان السعودية، في 16 سبتمبر الجاري، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة قالت إنها أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه مدينة مكة المكرمة، قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة. وأكدت الرياض أن قوات الدفاع الجوي تعاملت مع الطائرة وأسقطتها، فيما دانت دول عربية وإسلامية الحادثة.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت في اليوم نفسه إدانة إسلام آباد بأشد العبارات لما وصفته بالهجوم الحوثي على مكة، مؤكدة أن الواقعة تمثل انتهاكًا لسيادة المملكة وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين، ومشددة على وقوف باكستان إلى جانب السعودية في حماية الحرمين وسلامة الحجاج والمواطنين والمقيمين.

كما دعا شريف جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن مزيد من التصعيد، معتبرًا أن الحوار والدبلوماسية يمثلان المسار المستدام لمعالجة أزمات المنطقة.

وتعكس التصريحات الباكستانية استمرار المواقف الرسمية الداعمة للسعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أراضيها أو المقدسات الإسلامية، بالتزامن مع جهود إقليمية لاحتواء تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة.

