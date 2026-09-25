الأهلي يرفع شعار الاستثنائي لدعم محمد الشناوي بعد تصريحات حسام حسن

حرص النادي الأهلي على دعم وتحفيز محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم وحارس مرمى منتخب مصر، عقب التصريحات التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، خلال الساعات الماضية، والتي تحدث خلالها عن استبعاد الحارس من معسكر المنتخب، مشيرًا إلى أنه مر في فترة سابقة بمرحلة وصف خلالها مستواه بأنه «منتهٍ».

الأهلي يستعرض مسيرة الشناوي تحت عنوان «الاستثنائي»

وكان حسام حسن قد أكد أن استبعاد الشناوي من المعسكر الحالي جاء لأسباب فنية، موضحًا في الوقت نفسه أن الحارس أحد كبار لاعبي المنتخب وقادته، وأنه يحظى بتقديره واحترامه. كما أوضح أن قرارات اختيار اللاعبين تخص الجهاز الفني، ولا تعني بالضرورة وجود خلافات شخصية مع أي لاعب.

وفي أعقاب حالة الجدل التي أثارتها تصريحات المدير الفني للمنتخب، حرص الأهلي على توجيه رسالة دعم واضحة إلى قائده، والتأكيد على قيمة الشناوي وتاريخه الطويل مع القلعة الحمراء ومنتخب مصر.

وجاءت رسالة الأهلي من خلال فيديو يستعرض أبرز محطات محمد الشناوي وإنجازاته مع النادي والمنتخب، مع التركيز على اللحظات التي ترك خلالها الحارس بصمة واضحة في المباريات الكبرى، أبرز نجوم كرة القدم، من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذلك تصدياته مع منتخب مصر أمام أوروجواي في كأس العالم 2018، إلى جانب تصديات أخرى في مباريات وبطولات كبرى.

ليأتي مضمون الرسالة تحت شعار «الاستثنائي»، في إشارة إلى المكانة التي يحظى بها الحارس داخل القلعة الحمراء.

ولم يكن الفيديو مجرد استعراض لبعض التصديات، وإنما حمل بين مشاهده مجموعة من أهم اللحظات في مسيرة الشناوي، سواء مع الأهلي في البطولات المحلية والقارية، أو مع منتخب مصر في البطولات الدولية، بما يعكس حجم الخبرات التي اكتسبها الحارس على مدار سنوات طويلة.

كما تضمن الفيديو أبرز تصديات الشناوي، تضمن لقطات أمام عدد من أبرز نجوم كرة القدم، من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية، وكذلك تصدياته مع منتخب مصر أمام أوروجواي في كأس العالم 2018 وتحديداً المهاجم لويس سواريز، إلى جانب تصديات أخرى في مباريات وبطولات كبرى.

الشناوي.. من مواجهة أوروجواي إلى التصدي لميسي

ومن أبرز اللقطات التي حرص الأهلي على استعادتها في رسالته لمحمد الشناوي، التصدي الشهير أمام منتخب أوروجواي في كأس العالم 2018 بروسيا.

وشهدت المباراة تألق الشناوي بشكل لافت، بعدما تصدى لعدد من المحاولات الخطيرة، من بينها تسديدة لويس سواريز، مهاجم منتخب أوروجواي، ليحصل حارس مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة، في واحدة من أبرز اللحظات الفردية في مسيرته الدولية.

وبعد سنوات من هذه اللحظة، عاد الشناوي ليظهر على المسرح العالمي بقميص الأهلي خلال منافسات كأس العالم للأندية، حيث قدم مستويات قوية أمام إنتر ميامي الأمريكي في مباراة افتتاح البطولة، وتصدى لعدد من الفرص الخطيرة، في مواجهة شهدت مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتحدثت تقارير عن تألق الشناوي في تلك المباراة وتصديه لأكثر من فرصة خطيرة من لاعبي إنتر ميامي، في الوقت الذي انتهت فيه المواجهة بالتعادل السلبي.

كما تضمن الفيديو الذي نشره الأهلي سابقًا لقطات لتصدي الشناوي أمام ميسي، إلى جانب تصديه لركلة جزاء من الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية، فضلًا عن تصديات أخرى في مباريات الأهلي الكبرى.

وجاءت رسالة الأهلي في توقيت لافت، خاصة أن تصريحات حسام حسن بشأن الشناوي أثارت اهتمامًا واسعًا في الوسط الرياضي المصري، خصوصًا مع غياب الحارس عن قائمة منتخب مصر في المعسكر الحالي.